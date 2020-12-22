Источник материала: Хартия'97

Беларусь закрыла наземные границы: как теперь выехать из страны 22.12.2020, 10:55

2,564

Детальный разбор прорех в «железном занавесе».

С первых минут вчерашнего дня, 21 декабря, Беларусь закрыла для белорусов свои наземные границы на выезд.

О том, что границы собираются закрыть, стало известно еще 10 декабря, причем постановление властей об этом датировано еще понедельником 7 декабря, пишет the-village.me .

«Временно приостановить пересечение государственной границы на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь, в пунктах пропуска, указанных настоящего постановления», — говорилось в постановлении правительства №705 от 7 декабря 2020 года.

Что все это значит

— Это не локдаун, а просто существенное ограничение того потока лиц, которые не имеют действительно серьезных оснований сейчас перемещаться через государственную границу, — заявил Sputnik официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковской.

Все, те кто имеет основания для пересечения границы, перечислены в соответствующем постановлении Совета министров.

«Что касается частных случаев, которые могут возникнуть, то для этого есть механизм принятия решений в частном порядке», — пояснил собеседник агентства.

— С ноля часов мы приступили к исполнению задач в соответствии с постановлением Совета министров: ограничили выезд из Беларуси для тех категорий граждан, которых касается это постановление. Вместе с тем граница продолжает работать, — сказал Бычковский.

Кого не выпустят из страны

С понедельника покинуть страну через наземные пункты пропуска нельзя как гражданам Беларуси, так и иностранцам, имеющим разрешение на постоянное или временное проживание в республике.

Покинуть страну иностранные граждане смогут, но только после того, как пройдет 10-дневная изоляция после их въезда.

Выехать из Беларуси можно будет также при наличии документов о болезни или смерти близкого родственника, а также получения или оказания медпомощи (например, для перевозки органов для трансплантации). Разрешено выехать к месту постоянного проживания (при наличии вида на жительство в другой стране), для обучения или работы (при наличии соответствующих документов) — однако в этих случаях не чаще одного раза за шесть месяцев. Кроме того, в исключительных случаях в связи с чрезвычайными обстоятельствами разрешение на выезд может дать председатель ГПК или уполномоченное им должностное лицо.

Запреты на выезд не распространяются на дипломатов и лиц, имеющих служебные паспорта, официальные делегации, водителей-дальнобойщиков и некоторые другие категории. Ограничений нет для граждан Беларуси и иностранцев, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание в республике, — они могут свободно въехать в страну. Сдавать ПЦР-тест на COVID им не нужно.

Как все-таки можно выехать из Беларуси

Самолет останется единственным транспортом, дающим возможность выехать из страны — авиаперелетов ограничения не коснутся.

Как для белoрусов, так и иностранцев, выезд не ограничен, однако не ранее, чем закончится 10-дневная самоизоляция с момента прибытия в страну.

Гражданам России, которые следуют транзитом из третьих стран в РФ, ПЦР-тест на COVID и самоизоляция не нужны, однако необходим документ, подтверждающий 24-часовой транзит. Не имеющие разрешения на временное или постоянное проживание в Беларуси граждане России и иностранцы, прибывающие в республику из РФ, должны иметь отрицательный ПЦР-тест.

Если транзит превышает 24 часа, необходима справка о проведении теста (с отрицательным результатом).

А можно ли въехать в Беларусь

Ограничений нет для граждан Беларуси и иностранцев, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание в республике, - они могут свободно въехать в страну. Сдавать ПЦР-тест на COVID им не нужно.

В случае прибытия из стран, относящихся к «красной зоне» (с неблагоприятной обстановкой по кронавирусу) 10-дневная самоизоляция обязательна. По приезду из стран «зеленой зоны» самоизоляция не нужна. Перечень входящих в «красную зону» формирует и периодически обновляет белoрусcкий Минздрав.

Иностранцы и лица без гражданства (кроме тех, кто имеет разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси) въехать в республику не смогут.

Однако есть исключения: ограничения не коснутся дипломатов и лиц, имеющих служебные паспорта, членов официальных делегаций, поездных бригад, водителей-дальнобойщиков и некоторые другие категории. Также можно въехать по справке о болезни или смерти близкого родственника. Для всех людей этой категории при этом обязателен ПЦР-тест на COVID.

Ограничения на въезд не будут касаться проезжающих транзитом граждан России, направляющихся домой, работников, транспорта и грузов Чернобыльской АЭС и предприятий, которые осуществляют деятельность в зоне отчуждения и некоторых других категорий иностранцев. Для некоторых после прибытия из «красной зоны» обязательно проведение ПЦР-теста, а также 10-дневная самоизоляция. При прибытии из «зеленой зоны» — обязателен только ПЦР-тест.

Что на границе с Россией

По данным ГПК, пограничный контроль на белoрусcко-российской границе погранслужбой Беларуси не проводится — ни в наземных пропускных пунктах, ни в аэропортах.

Что еще придумали власти

Минфин предлагает ввести сбор для тех, кто выезжает за границу на машине. Такая норма предусмотрена проектом изменений в Налоговый кодекс. В качестве обоснования приводится консолидация расходов бюджета для борьбы с COVID-19.

Министр финансов Юрий Селиверстов объяснил, что собранные средства с учетом пандемии можно будет направлять на мероприятия по дезинфекции и обеспечению пунктов пропуска всем необходимым.

Сумма сбора не должна превышать 3 базовых величин. Если исходить из того, что базовая в следующем году составит 29 рублей, то за каждый выезд за границу в отпуск или за покупками нужно будет отдать не более 87 рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .