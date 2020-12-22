Атом мира: в Беларуси могут построить вторую АЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси задумались о строительстве второй атомной станции. Об этом сообщили в Министерстве энергетики страны.

Первая АЭС с двумя реакторами суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту в Островце Гродненской области. Готовность первого энергоблока составляет 99 процентов. 3 декабря его планово отключили от энергосистемы для тестирования оборудования.

«Планируется к концу дня сегодня подключение к сети, выход на мощность реактора на 50 процентов, и выход турбогенератора на мощность 500 мегаватт. В дальнейшем необходимо будет получить разрешение у Госатомнадзора на переход к этапу опытно-промышленной эксплуатации, и в рамках получения разрешения будет обеспечено освоение мощности реактора с 50 до 100 процентов – это этапная программа со своими испытаниями – и увеличение энергетической мощности с 500 до 1190 мегаватт», – заявил министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич.

Сейчас специалисты ведут изыскательскую работу, готовят материалы и обоснования для строительства второй станции. Об итогах работы станет известно в течение следующего года.