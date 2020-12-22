Трамп запретил строительство «некрасивых» правительственных зданий

Источник материала: Onliner

За месяц до прекращения своих полномочий нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп оставил своему преемнику очередной подарок. Пока еще действующий президент США подписал указ, в соответствии с которым всем новым федеральным зданиям, которые будут строиться в стране, приказано быть «красивыми», сообщает Dezeen.

Документ был подписан вчера, 21 декабря. Согласно его формулировкам, все новые федеральные здания (например, суды) должны быть «красивыми». Под этим определением подразумевается использование по умолчанию «классических» архитектурных стилей: неоклассицизма, неоготики, бозара, ар-деко, различных вариаций колониальных стилей и т. д. При этом возможность строительства современных зданий (деконструктивистских, модернистских, бруталистских) существенно ограничивается, хотя все-таки полностью и не исключается. Для их возведения требуется соответствующий окружающий контекст. Предыдущие версии данного указа, ставшие известными журналистам, предполагали полный запрет на использование иных стилей, кроме классических, что вызвало протест профессиональных архитектурных организаций.

В указе проводится прямая связь между зодчеством античной Греции и Древнего Рима и демократическими устремлениями отцов-основателей США. Модернистская же архитектура середины прошлого века при этом рассматривается как отклонение от этой нормы. «Федеральная архитектура порой впечатляет архитектурные элиты, но не американский народ, которому эти здания должны служить», — утверждается в документе.

В этой связи нелишним будет напомнить, что в своем личном быту Дональд Трамп также предпочитает «классику». Его понимание красоты хорошо иллюстрирует личный пентхаус в нью-йоркском небоскребе Trump Tower, куда бывший президент США, видимо, и вернется в конце января 2021 года.















