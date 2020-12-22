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Как ощущения? Гадаем, что будет с рынком недвижимости в следующем году
Источник материала: Onliner
Почти год назад, когда мы провожали 2019-й, никто и подумать не мог, чем обернется казавшаяся банальной перемена цифр на календаре. Похоже, традиционное пожелание «Счастливого Нового года!» не сбылось ни у кого. Конечно, хочется верить, что с окончанием 2020-го все придет в норму. И пока 2021-й не наступил, давайте поразмышляем, что будет с рынком недвижимости, — у белорусов ведь особенная ситуация, которая влияет абсолютно на все сферы жизни. Итак, делитесь своими ощущениями.
Жилье в столице никогда не было дешевым (да и в других регионах метр по бросовым ценам не отдают, особенно если сравнивать стоимость «квадрата» со средней з/п). $1000 по курсу — это как манна небесная для дольщика, причем рассчитывать на хорошее расположение дома или его современную конструкцию при таких исходных данных не приходится. Как думаете, что будет с ценой метра в 2021-м? Она наконец упадет или, может, наоборот, взлетит на еще более недосягаемую высоту?
Как изменится цена квадратного метра в 2021 году?
На очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий только в Минске стоит более 190 000 человек. Огромная цифра! Теоретически всех этих людей государство должно направить на строительство жилья, снабдив страждущего определенными плюшками в виде субсидий, кредитов и т. п. На практике же минчане стоят в очереди не годами — десятилетиями. Многие отчаялись дождаться из исполкома заветного приглашения и решили квартирный вопрос самостоятельно, испросив у государства разве что налоговый вычет. На ваш взгляд, что будет с очередью нуждающихся в 2021-м?
В 2021-м очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий будет…
Д — долгострой (это мы подсмотрели в словаре юного белорусского строителя). Сосчитать все объекты со сверхнормативным сроком строительства — задача не из простых, обязательно что-то да упустишь. Когда-то мы даже составляли
Как изменится ситуация с долгостроями в следующем году?
В 2020-м нас несколько раз лишали кредитов на строительство и приобретение жилья. А как без банковских денег выкупать у застройщиков и собственников метры по чудо-ценам? Вот и получилось, что к концу года сделок на рынке минимум и просвета пока не видно. Или все-таки надежда есть? На ваш взгляд, возобновится ли жилищное кредитование после Нового года?
Будут ли банки выдавать кредиты на жилье в 2021-м?
Раз уж в этом году многие остались без кредитов, а значит, и собственных метров (даже аккуратных студий), вопрос аренды чужих квартир по-прежнему будет актуален. «Бабушатник», новострой, элитный — в Минске улетают все варианты. Но что будет с ценами на съемное жилье? Квартирантам готовиться к облегченному варианту или искать подработку?
Как изменятся цены на арендное жилье?
В Беларуси действительно невысокая плата за коммунальные услуги. К кому из наших соседей ни ткнись — жировка окажется «тяжелее». Но правительство уже давно готовит население к тому, что со временем мы начнем компенсировать 100% стоимости ЖКУ (текущий процент вы можете посмотреть в жировке, и, скорее всего, он будет в районе 80). А что грядущий год готовит? Какие ощущения?
Изменится ли для белорусов «коммуналка» в будущем году?
Как только приступаешь к вопросу выбора жилья, половину предложений с ходу приходится отметать: то цена не по карману, то расположение не пойми где. Скудный выбор (как из девелоперов, так и из их проектов) — наша реальность. Будут ли в новом году на строительном небосклоне зажигаться новые звезды жилых комплексов?
Можно ли рассчитывать, что в новом году застройщики запустят интересные жилые проекты?
О преимуществах городов-спутников нам твердят уже много лет. Но что-то пока массового переезда минчан не наблюдается. Да, пару многоэтажек в год возводится, и из желающих заселиться в новые квартиры даже выстраивается очередь, но о том, чтобы небольшие населенные пункты превратились в цветущие сады, речи пока не шло. Может, 2021-й все изменит и в Смолевичах, Руденске, Фаниполе, Заславле, Логойске и Дзержинске наконец начнут строить современные дома, а рядом с ними поликлиники, бассейны, школы и сады? Почему бы и нет?
Как в 2021-м будут развиваться города-спутники?
Через год, когда 2021-й будет на исходе, мы вернемся к этим прогнозам и сравним ваши предновогодние ощущения и реальность.
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Почти год назад, когда мы провожали 2019-й, никто и подумать не мог, чем обернется казавшаяся банальной перемена цифр на календаре. Похоже, традиционное пожелание...
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