Как ощущения? Гадаем, что будет с рынком недвижимости в следующем году

Источник материала: Onliner

Почти год назад, когда мы провожали 2019-й, никто и подумать не мог, чем обернется казавшаяся банальной перемена цифр на календаре. Похоже, традиционное пожелание «Счастливого Нового года!» не сбылось ни у кого. Конечно, хочется верить, что с окончанием 2020-го все придет в норму. И пока 2021-й не наступил, давайте поразмышляем, что будет с рынком недвижимости, — у белорусов ведь особенная ситуация, которая влияет абсолютно на все сферы жизни. Итак, делитесь своими ощущениями.

Жилье в столице никогда не было дешевым (да и в других регионах метр по бросовым ценам не отдают, особенно если сравнивать стоимость «квадрата» со средней з/п). $1000 по курсу — это как манна небесная для дольщика, причем рассчитывать на хорошее расположение дома или его современную конструкцию при таких исходных данных не приходится. Как думаете, что будет с ценой метра в 2021-м? Она наконец упадет или, может, наоборот, взлетит на еще более недосягаемую высоту?

Как изменится цена квадратного метра в 2021 году?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Не изменится, все будет окей Упадет, но не критично Наконец будет по $500 По традиции вырастет Посмотреть результаты Голосовать

На очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий только в Минске стоит более 190 000 человек. Огромная цифра! Теоретически всех этих людей государство должно направить на строительство жилья, снабдив страждущего определенными плюшками в виде субсидий, кредитов и т. п. На практике же минчане стоят в очереди не годами — десятилетиями. Многие отчаялись дождаться из исполкома заветного приглашения и решили квартирный вопрос самостоятельно, испросив у государства разве что налоговый вычет. На ваш взгляд, что будет с очередью нуждающихся в 2021-м?

В 2021-м очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий будет…

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или стоять на месте, как и раньше хорошо продвинется, уже пора только для многодетных упразднена Посмотреть результаты Голосовать





Д — долгострой (это мы подсмотрели в словаре юного белорусского строителя). Сосчитать все объекты со сверхнормативным сроком строительства — задача не из простых, обязательно что-то да упустишь. Когда-то мы даже составляли позорную карту Минска, на которую нанесли самые значимые объекты. Правда, с тех пор мало что изменилось: скелеты как стояли, так и стоят (наверное, до лучших времен). Стоит ли рассчитывать, что новый год подарит нам избавление?

Как изменится ситуация с долгостроями в следующем году?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Большую часть достроят Их станет еще больше Никак, будут стоять У нас нет долгостроев! Посмотреть результаты Голосовать

В 2020-м нас несколько раз лишали кредитов на строительство и приобретение жилья. А как без банковских денег выкупать у застройщиков и собственников метры по чудо-ценам? Вот и получилось, что к концу года сделок на рынке минимум и просвета пока не видно. Или все-таки надежда есть? На ваш взгляд, возобновится ли жилищное кредитование после Нового года?





Будут ли банки выдавать кредиты на жилье в 2021-м?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Да, но только льготникам Да, через пару месяцев начнут Сомневаюсь, пока не похоже Нет, денег ни у кого нет Посмотреть результаты Голосовать

Раз уж в этом году многие остались без кредитов, а значит, и собственных метров (даже аккуратных студий), вопрос аренды чужих квартир по-прежнему будет актуален. «Бабушатник», новострой, элитный — в Минске улетают все варианты. Но что будет с ценами на съемное жилье? Квартирантам готовиться к облегченному варианту или искать подработку?

Как изменятся цены на арендное жилье?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Вырастут, что тут гадать Упадут и сильно Начнут сдавать за «коммуналку» Останутся примерно на месте Посмотреть результаты Голосовать





В Беларуси действительно невысокая плата за коммунальные услуги. К кому из наших соседей ни ткнись — жировка окажется «тяжелее». Но правительство уже давно готовит население к тому, что со временем мы начнем компенсировать 100% стоимости ЖКУ (текущий процент вы можете посмотреть в жировке, и, скорее всего, он будет в районе 80). А что грядущий год готовит? Какие ощущения?

Изменится ли для белорусов «коммуналка» в будущем году?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Если и подорожает, то на $5 Вырастет, причем прилично Подешевеет, мы умеем крутиться Даже думать не хочу Посмотреть результаты Голосовать

Как только приступаешь к вопросу выбора жилья, половину предложений с ходу приходится отметать: то цена не по карману, то расположение не пойми где. Скудный выбор (как из девелоперов, так и из их проектов) — наша реальность. Будут ли в новом году на строительном небосклоне зажигаться новые звезды жилых комплексов?

Можно ли рассчитывать, что в новом году застройщики запустят интересные жилые проекты?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Да, к этому есть предпосылки Нет, кто станет рисковать Чтобы «кинуть» дольщиков Хоть бы старые завершили Посмотреть результаты Голосовать

О преимуществах городов-спутников нам твердят уже много лет. Но что-то пока массового переезда минчан не наблюдается. Да, пару многоэтажек в год возводится, и из желающих заселиться в новые квартиры даже выстраивается очередь, но о том, чтобы небольшие населенные пункты превратились в цветущие сады, речи пока не шло. Может, 2021-й все изменит и в Смолевичах, Руденске, Фаниполе, Заславле, Логойске и Дзержинске наконец начнут строить современные дома, а рядом с ними поликлиники, бассейны, школы и сады? Почему бы и нет?





Как в 2021-м будут развиваться города-спутники?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Стабильно и поэтапно Все заглохнет, денег нет Пару домов построят А их еще развивают? Посмотреть результаты Голосовать

Через год, когда 2021-й будет на исходе, мы вернемся к этим прогнозам и сравним ваши предновогодние ощущения и реальность.