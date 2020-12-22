ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как ощущения? Гадаем, что будет с рынком недвижимости в следующем году

22.12.2020 11:33 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Почти год назад, когда мы провожали 2019-й, никто и подумать не мог, чем обернется казавшаяся банальной перемена цифр на календаре. Похоже, традиционное пожелание «Счастливого Нового года!» не сбылось ни у кого. Конечно, хочется верить, что с окончанием 2020-го все придет в норму. И пока 2021-й не наступил, давайте поразмышляем, что будет с рынком недвижимости, — у белорусов ведь особенная ситуация, которая влияет абсолютно на все сферы жизни. Итак, делитесь своими ощущениями.

Жилье в столице никогда не было дешевым (да и в других регионах метр по бросовым ценам не отдают, особенно если сравнивать стоимость «квадрата» со средней з/п). $1000 по курсу — это как манна небесная для дольщика, причем рассчитывать на хорошее расположение дома или его современную конструкцию при таких исходных данных не приходится. Как думаете, что будет с ценой метра в 2021-м? Она наконец упадет или, может, наоборот, взлетит на еще более недосягаемую высоту?

Как изменится цена квадратного метра в 2021 году?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь
Голосовать

На очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий только в Минске стоит более 190 000 человек. Огромная цифра! Теоретически всех этих людей государство должно направить на строительство жилья, снабдив страждущего определенными плюшками в виде субсидий, кредитов и т. п. На практике же минчане стоят в очереди не годами — десятилетиями. Многие отчаялись дождаться из исполкома заветного приглашения и решили квартирный вопрос самостоятельно, испросив у государства разве что налоговый вычет. На ваш взгляд, что будет с очередью нуждающихся в 2021-м?

В 2021-м очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий будет…

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь
Голосовать
Как ощущения? Гадаем, что будет с рынком недвижимости в следующем году

Д — долгострой (это мы подсмотрели в словаре юного белорусского строителя). Сосчитать все объекты со сверхнормативным сроком строительства — задача не из простых, обязательно что-то да упустишь. Когда-то мы даже составляли позорную карту Минска, на которую нанесли самые значимые объекты. Правда, с тех пор мало что изменилось: скелеты как стояли, так и стоят (наверное, до лучших времен). Стоит ли рассчитывать, что новый год подарит нам избавление?

Как изменится ситуация с долгостроями в следующем году?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь
Голосовать

В 2020-м нас несколько раз лишали кредитов на строительство и приобретение жилья. А как без банковских денег выкупать у застройщиков и собственников метры по чудо-ценам? Вот и получилось, что к концу года сделок на рынке минимум и просвета пока не видно. Или все-таки надежда есть? На ваш взгляд, возобновится ли жилищное кредитование после Нового года?

Как ощущения? Гадаем, что будет с рынком недвижимости в следующем году
Будут ли банки выдавать кредиты на жилье в 2021-м?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь
Голосовать

Раз уж в этом году многие остались без кредитов, а значит, и собственных метров (даже аккуратных студий), вопрос аренды чужих квартир по-прежнему будет актуален. «Бабушатник», новострой, элитный — в Минске улетают все варианты. Но что будет с ценами на съемное жилье? Квартирантам готовиться к облегченному варианту или искать подработку?

Как изменятся цены на арендное жилье?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь
Голосовать
Как ощущения? Гадаем, что будет с рынком недвижимости в следующем году

В Беларуси действительно невысокая плата за коммунальные услуги. К кому из наших соседей ни ткнись — жировка окажется «тяжелее». Но правительство уже давно готовит население к тому, что со временем мы начнем компенсировать 100% стоимости ЖКУ (текущий процент вы можете посмотреть в жировке, и, скорее всего, он будет в районе 80). А что грядущий год готовит? Какие ощущения?

Изменится ли для белорусов «коммуналка» в будущем году?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь
Голосовать

Как только приступаешь к вопросу выбора жилья, половину предложений с ходу приходится отметать: то цена не по карману, то расположение не пойми где. Скудный выбор (как из девелоперов, так и из их проектов) — наша реальность. Будут ли в новом году на строительном небосклоне зажигаться новые звезды жилых комплексов?

Можно ли рассчитывать, что в новом году застройщики запустят интересные жилые проекты?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь
Голосовать

О преимуществах городов-спутников нам твердят уже много лет. Но что-то пока массового переезда минчан не наблюдается. Да, пару многоэтажек в год возводится, и из желающих заселиться в новые квартиры даже выстраивается очередь, но о том, чтобы небольшие населенные пункты превратились в цветущие сады, речи пока не шло. Может, 2021-й все изменит и в Смолевичах, Руденске, Фаниполе, Заславле, Логойске и Дзержинске наконец начнут строить современные дома, а рядом с ними поликлиники, бассейны, школы и сады? Почему бы и нет?

Как ощущения? Гадаем, что будет с рынком недвижимости в следующем году
Как в 2021-м будут развиваться города-спутники?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь
Голосовать

Через год, когда 2021-й будет на исходе, мы вернемся к этим прогнозам и сравним ваши предновогодние ощущения и реальность.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почти год назад, когда мы провожали 2019-й, никто и подумать не мог, чем обернется казавшаяся банальной перемена цифр на календаре. Похоже, традиционное пожелание...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лекары думалі, што COVID-19 адносна бясшкодны для маладых людзей. Яны памыляліся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика