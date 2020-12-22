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Итоги года от ГАИ: профилактика ДТП и взаимная культура на дороге

22.12.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

На встрече будут подведены предварительные итоги года работы Госавтоинспекции в столице; обсудят мероприятия, проводимые по сокращению количества ДТП и предотвращению нарушений ПДД; инженерно-технические мероприятия, направленные на улучшение жизни водителей; взаимную культуру сосуществования на дорогах владельцев автотранспорта, пешеходов, велосипедистов и пользователей мобильных средств передвижения.

На эти темы, а также на другие вопросы, поступающие по ходу встречи, ответит:

  • начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей БАБИЧ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в среду, 23 декабря, в 11:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы вы можете прислать на обратную связь нашего Telegram-канала: @Sputnik_belarus_bot.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
 
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В среду, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в онлайн-формате пройдет "прямая линия" с начальником ГАИ г. Минска Сергеем Бабичем.
 
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