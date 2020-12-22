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Юрий Шувалов о приграничном сотрудничестве РФ - трансляция

22.12.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В формате пресс-конференции на вопросы журналистов отвечает Председатель оргкомитета Форума "Устойчивое развитие", инициатор создания Международного Союза "Евразийская конфедерация" Юрий Шувалов.

Также речь идет и о вопросах общественного диалога на Евразийском пространстве и произошедших в нынешнем году событий в странах ближнего зарубежья.

Свои вопросы Вы можете прислать: p.antonov@sputniknews.com, тел +375 (29) 550 06 31 (Telegram), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp). Павел Антонов

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
 
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