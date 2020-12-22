Юрий Шувалов о приграничном сотрудничестве РФ - трансляция

Источник материала: Sputnik Беларусь

В формате пресс-конференции на вопросы журналистов отвечает Председатель оргкомитета Форума "Устойчивое развитие", инициатор создания Международного Союза "Евразийская конфедерация" Юрий Шувалов.

Также речь идет и о вопросах общественного диалога на Евразийском пространстве и произошедших в нынешнем году событий в странах ближнего зарубежья.

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