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Лучшие спортивные фото уходящего года от агентства Sputnik
22.12.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Международное информационное агентство Sputnik подвело спортивные фотоитоги года. Смотрите в фотоленте кадры фотографов агентства, названные среди лучших.
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Трогательные объятия фигуристов, скульптурные тела гимнасток и бодибилдеров, футбольные схватки и заснеженные биатлонные трассы: снимать спорт — это особый вид...
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