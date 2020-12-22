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Сенат США одобрил Акт о демократии в Беларуси

22.12.2020 11:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Сенат Конгресса Соединенных штатов на совещании 21 декабря утвердила законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси».

Законопроект представил конгрессмен Кристофер Смит. Он один из авторов актов о демократии в Беларуси 2004, 2006 и 2011 годов.

Законопроект позволит президенту США ввести персональные визовые санкции против членов Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов и «участников манипуляциях на выборах», в отношении каждого любого, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям.

Отмечается, что подобные меры могут коснуться граждан любого государства.

Акт о демократии в Беларуси поступит на подпись президенту США.

 
 
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Сенат Конгресса Соединенных штатов на совещании 21 декабря утвердила законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси».
 
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