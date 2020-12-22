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Акцизы — это достаточно большая статья для госбюджета. Акцизы платятся на 100% именно в госбюджет. В местные бюджеты они не идут.

Самые «дорогие» в плане акцизов — это крепкие спиртные напитки. К примеру, с каждой бутылки водки 0,5 литра 3 рубля акцизов, с бутылки «чернил» — 2,5 рубля. Акциз с каждой пачки сигарет варьируется от 0,5 до 1,5 рубля с пачки.

Если семья просто откажется от алкоголя и табака, а также будет ездить на общественном транспорте, то в год в среднем можно сэкономить сумму, равную месячной зарплате.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Главный спонсор ОМОНа - это МЫ Если семья откажется от алкоголя и табака то в год можно сэкономить сумму, равную месячной зарплате.

Акциз — это один из самых старых типов косвенных налогов. Он уплачивается производителем и дальше переносится полностью всей своей стоимостью на продукт. То есть фактически этот налог платит конечный покупатель товара — точно так же, как и НДС, пишетВ Беларуси акцизы платятся на алкоголь, табачные изделия и автомобильное топливо. В мире акцизы могут быть связаны также с игорной деятельностью.Из госбюджета оплачиваются в первую очередь армия и силовые структуры.«Социалка» финансируется из местных бюджетов.14% от всех доходов госбюджета составляют как раз акцизы. По официальной статистике Минфина, примерно 200-300 млн рублей в месяц государство собирает благодаря этому налогу.Акцизы в том или ином виде платят все белорусы. Но больше всего платят те, кто пьет, курит и ездит на личном авто. Это самые крупные плательщики акцизов.Те, кто ведет здоровый образ жизни и ездит на общественном транспорте, акцизов практически не платят.Почему? Потому что стоимость топлива разделяется на большое количество пассажиров, плюс в стране общественный транспорт дотируется из бюджета.Согласно статистике проекта «Кошт урада», экономия тех людей, которые не употребляют подакцизные товары, составляет до 16% от тех денег, которые приходят вам на карту.То есть, к примеру, если у вас на карту пришло 1000 рублей, а вы любите курить, пить и ездить на личном авто, то вы заплатите 100—150 рублей акцизов. Это приличные деньги, сопоставимые с НДС.По данным Белстата, в III квартале почти 59% домохозяйств признали, что имеют вредные привычки: курят и выпивают. В месяц в среднем у них уходит 48 рублей на алкоголь и сигареты, то есть в год это 576 рублей.