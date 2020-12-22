ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Главный спонсор ОМОНа - это МЫ

22.12.2020 11:51 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Главный спонсор ОМОНа - это МЫ
Иллюстративное фото
О том, сколько денег на поддержку режима Лукашенко отдают те из нас, кто курит, покупает алкоголь и ездит на своем авто. Спойлер: много.

Акциз — это один из самых старых типов косвенных налогов. Он уплачивается производителем и дальше переносится полностью всей своей стоимостью на продукт. То есть фактически этот налог платит конечный покупатель товара — точно так же, как и НДС, пишет Оnliner.by.

В Беларуси акцизы платятся на алкоголь, табачные изделия и автомобильное топливо. В мире акцизы могут быть связаны также с игорной деятельностью.

Акцизы — это достаточно большая статья для госбюджета. Акцизы платятся на 100% именно в госбюджет. В местные бюджеты они не идут.


Из госбюджета оплачиваются в первую очередь армия и силовые структуры.

«Социалка» финансируется из местных бюджетов.

14% от всех доходов госбюджета составляют как раз акцизы. По официальной статистике Минфина, примерно 200-300 млн рублей в месяц государство собирает благодаря этому налогу.

Акцизы в том или ином виде платят все белорусы. Но больше всего платят те, кто пьет, курит и ездит на личном авто. Это самые крупные плательщики акцизов.

Те, кто ведет здоровый образ жизни и ездит на общественном транспорте, акцизов практически не платят.
Почему? Потому что стоимость топлива разделяется на большое количество пассажиров, плюс в стране общественный транспорт дотируется из бюджета.

Самые «дорогие» в плане акцизов — это крепкие спиртные напитки. К примеру, с каждой бутылки водки 0,5 литра 3 рубля акцизов, с бутылки «чернил» — 2,5 рубля. Акциз с каждой пачки сигарет варьируется от 0,5 до 1,5 рубля с пачки.


Согласно статистике проекта «Кошт урада», экономия тех людей, которые не употребляют подакцизные товары, составляет до 16% от тех денег, которые приходят вам на карту.

То есть, к примеру, если у вас на карту пришло 1000 рублей, а вы любите курить, пить и ездить на личном авто, то вы заплатите 100—150 рублей акцизов. Это приличные деньги, сопоставимые с НДС.

По данным Белстата, в III квартале почти 59% домохозяйств признали, что имеют вредные привычки: курят и выпивают. В месяц в среднем у них уходит 48 рублей на алкоголь и сигареты, то есть в год это 576 рублей.

Если семья просто откажется от алкоголя и табака, а также будет ездить на общественном транспорте, то в год в среднем можно сэкономить сумму, равную месячной зарплате.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если семья откажется от алкоголя и табака то в год можно сэкономить сумму, равную месячной зарплате.
 
Новости дня
Новости разные
 
Итоги года от ГАИ: профилактика ДТП и взаимная культура на дороге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика