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Регина Саркисова / журнал «Партер»

«Народной Воле»

«Я думала, что влепят выговор, но чтобы в один момент уволить, даже не переговорив со мной, после 26 лет моей работы концертмейстером оркестра... Я же была не самым последним человеком в театре. В голове такое не укладывается. Хотя я понимала, видела, что незаменимых людей у нас в стране сейчас нет, лучшие специалисты, выдающиеся личности лишались работы. Но в нашем большом?!» — недоумевает Саркисова.

«Это еще одна непростая история, снова столько переживаний... Смотрите, как развивались события. Прошло уже немало времени со дня моего изгнания из театра, когда днем 3 декабря мне позвонили из РУВД и говорят: «Вы не явились по повестке!». Я очень удивилась, потому что никакой повестки не получала. Тем не менее мне настоятельно посоветовали прийти к ним в управление через полтора часа. Спросила: «По какому поводу?» Ответили: «За срыв мероприятия».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Концертмейстер оркестра Большого театра вместо похода в РУВД уехала в Литву 27 октября музыканты театра перед началом спектакля публично высказались против насилия в стране.

27 октября музыканты театра перед началом спектакля публично высказались против насилия в стране. После этого пятеро из них были уволены. Это дирижер, солист, концертмейстер оркестра, музыканты оркестраСаркисова рассказала журналистам, что сейчас она находится в Вильне. Они с мужем прошли конкурс в оркестр музыкального театра Клайпеды.Экс-концертмейстер говорит, что не ожидала такой жесткой реакции на выступление музыкантов перед спектаклем.По ее словам, чиновники всех уровней сделали вид, что не замечают письмо общественности в защиту уволенных музыкантов, под которым подписалось 1070 деятелей культуры Беларуси.Выезд Саркисовой в Вильню больше напоминал эвакуацию:Зная, что в последнее время вызов в белорусскую милицию может закончиться поездкой на Окрестина, Саакисова собрала чемоданы и поехала в Вильню. Фонд «Помощь» поспособствовал, чтобы она прошла через границу гуманитарным коридором.«Помощь» очень быстро сработала: мне позвонили из РУВД в час дня, а в пять вечера я уже была на границе с Литвой. Муж, правда, смог приехать ко мне вот только недавно, на днях», — делится подробностями экс-конфертмейстер Большого театра.