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Концертмейстер оркестра Большого театра вместо похода в РУВД уехала в Литву

22.12.2020 11:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Концертмейстер оркестра Большого театра вместо похода в РУВД уехала в Литву
Регина Саркисова / журнал «Партер»
Уволенные за выражение гражданской позиции музыканты Большого театра Беларуси переехали в Литву. Об этом «Народной Воле» рассказала экс-концертмейстер оркестра и бывшая первая скрипка Регина Саркисова.

27 октября музыканты театра перед началом спектакля публично высказались против насилия в стране. После этого пятеро из них были уволены. Это дирижер Андрей Галанов, солист Илья Сильчуков, концертмейстер оркестра Регина Саркисова, музыканты оркестра Алла Джиган и Александра Потемина.

Саркисова рассказала журналистам, что сейчас она находится в Вильне. Они с мужем прошли конкурс в оркестр музыкального театра Клайпеды.

Экс-концертмейстер говорит, что не ожидала такой жесткой реакции на выступление музыкантов перед спектаклем.

«Я думала, что влепят выговор, но чтобы в один момент уволить, даже не переговорив со мной, после 26 лет моей работы концертмейстером оркестра... Я же была не самым последним человеком в театре. В голове такое не укладывается. Хотя я понимала, видела, что незаменимых людей у нас в стране сейчас нет, лучшие специалисты, выдающиеся личности лишались работы. Но в нашем большом?!» — недоумевает Саркисова.


По ее словам, чиновники всех уровней сделали вид, что не замечают письмо общественности в защиту уволенных музыкантов, под которым подписалось 1070 деятелей культуры Беларуси.

Выезд Саркисовой в Вильню больше напоминал эвакуацию:

«Это еще одна непростая история, снова столько переживаний... Смотрите, как развивались события. Прошло уже немало времени со дня моего изгнания из театра, когда днем 3 декабря мне позвонили из РУВД и говорят: «Вы не явились по повестке!». Я очень удивилась, потому что никакой повестки не получала. Тем не менее мне настоятельно посоветовали прийти к ним в управление через полтора часа. Спросила: «По какому поводу?» Ответили: «За срыв мероприятия».


Зная, что в последнее время вызов в белорусскую милицию может закончиться поездкой на Окрестина, Саакисова собрала чемоданы и поехала в Вильню. Фонд «Помощь» поспособствовал, чтобы она прошла через границу гуманитарным коридором.

«Помощь» очень быстро сработала: мне позвонили из РУВД в час дня, а в пять вечера я уже была на границе с Литвой. Муж, правда, смог приехать ко мне вот только недавно, на днях», — делится подробностями экс-конфертмейстер Большого театра.
 
 
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27 октября музыканты театра перед началом спектакля публично высказались против насилия в стране.
 
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