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Фото из социальных сетей

«Нашей Ниве» мать Эрнеста. — Ждем результатов экспертиз». «Причина смерти — отравление угарным газом. Версию с самоубийством мы даже не рассматриваем, — сообщиламать Эрнеста. — Ждем результатов экспертиз».

«Он очень много сделал для общего дела. Не только ходил на марши, в цепи и блокировки. Шил флаги. Его 3-х метровый флаг засветился на фото всех цепей у кинотеатра.



Эрнест расклеивал по району печатные материалы. Вел себя очень смело, иногда снимал с административных зданий их флаги, как с поликлиники на улице Сухой, например.



Лично меня, когда творился ад на стеле, оттягивал за руку и направлял, куда бежать.



Все время чем-то занимался, был активен и смел в своих действиях», — вспомнил Эрнеста один из участников чата Романовской Слободы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске погиб молодой активист. Блокировал дороги, снимал со зданий государственные флаги, шил бчб-флаги Что произошло, точно пока неизвестно.

В половине 12-го в квартире на улице Короля начался пожар. Спасатели, выехавшие на место, нашли в квартире тело хозяина.Что произошло, точно пока неизвестно.У Эрнеста остался маленький сын.В районном чате Эрнеста вспоминают как очень смелого и решительного человека.В октябре Дяткович был осужден на 15 суток: его забрали из дома. Флаги он шил непосредственно дома, подтверждает его мама. В чате жители района пишут, что многие получили свой первый в жизни бело-красно-белый флаг именно от Эрнеста — в подарок.