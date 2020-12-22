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Под Брестом пьяный на тракторе уходил от погони ГАИ, врезался в забор и убежал в лес
Источник материала: Tut.by
Инспекторы задержали пьяного тракториста в деревне Шикили Брестского района,
Инцидент произошел 18 декабря, около 18.30. Сотрудники ГАИ обратили внимание на трактор «Беларус», который ехал, виляя из стороны в сторону. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, но тот его проигнорировал. В ходе непродолжительной погони трактор врезался в забор жилого дома, а тракторист убежал в лесной массив. Его задержали через несколько минут.
Выяснилось, что трактором управлял 35-летний местный житель. Сельчанин пояснил, что употребил спиртное после окончания рабочего дня и направлялся домой. Медицинское освидетельствование показало 2,7 промилле алкоголя.
На нарушителя инспекторы составили несколько административных протоколов.
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Инцидент произошел 18 декабря, около 18.30, в деревне Шикили.
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