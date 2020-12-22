ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Под Брестом пьяный на тракторе уходил от погони ГАИ, врезался в забор и убежал в лес

22.12.2020 11:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Инспекторы задержали пьяного тракториста в деревне Шикили Брестского района, собщили в областной ГАИ.

Инцидент произошел 18 декабря, около 18.30. Сотрудники ГАИ обратили внимание на трактор «Беларус», который ехал, виляя из стороны в сторону. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, но тот его проигнорировал. В ходе непродолжительной погони трактор врезался в забор жилого дома, а тракторист убежал в лесной массив. Его задержали через несколько минут.

Выяснилось, что трактором управлял 35-летний местный житель. Сельчанин пояснил, что употребил спиртное после окончания рабочего дня и направлялся домой. Медицинское освидетельствование показало 2,7 промилле алкоголя.

На нарушителя инспекторы составили несколько административных протоколов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел 18 декабря, около 18.30, в деревне Шикили.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сенат США одобрил Акт о демократии в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика