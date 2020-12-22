Под Брестом пьяный на тракторе уходил от погони ГАИ, врезался в забор и убежал в лес

Источник материала: Tut.by

Инспекторы задержали пьяного тракториста в деревне Шикили Брестского района, собщили в областной ГАИ.

Инцидент произошел 18 декабря, около 18.30. Сотрудники ГАИ обратили внимание на трактор «Беларус», который ехал, виляя из стороны в сторону. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, но тот его проигнорировал. В ходе непродолжительной погони трактор врезался в забор жилого дома, а тракторист убежал в лесной массив. Его задержали через несколько минут.

Выяснилось, что трактором управлял 35-летний местный житель. Сельчанин пояснил, что употребил спиртное после окончания рабочего дня и направлялся домой. Медицинское освидетельствование показало 2,7 промилле алкоголя.

На нарушителя инспекторы составили несколько административных протоколов.