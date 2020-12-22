Власти Пружан решили трудоустроить мать ребенка-инвалида - после того, как ее судили по 23.34 КоАП

Источник материала: Tut.by

Жительницу Пружан Жанну Андрееву, которая воспитывает сына-инвалида, пригласили в райисполком для «выяснения возможности трудоустройства». Ранее женщину оштрафовали на 4 базовых за участие в несанкционированной акции протеста.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Письмо из райисполкома Жанна получила 18 декабря. В нем сообщается, что «постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения» приглашает ее в управление по труду, занятости и социальной защите «для выяснения возможности трудоустройства». Далее перечисляется список документов, которые необходимо иметь при себе для регистрации безработным.

Жанна письму удивилась, так как давно получает пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет — об этом есть соответствующая запись в трудовой книжке. У ее 16-летнего сына Андрея четвертая степень утраты здоровья, подростку необходима постоянная забота.

— Он почти ничего не видит, есть только светоощущение. А еще он не говорит. Даже если мне в магазин надо, то стараюсь выходить после того, как он ложится спать. Хорошо, что тут рядышком, — рассказала Жанна.

Заседание комиссии по содействию занятости Жанна намерена посетить, но сомневается, что там смогут найти вариант трудоустройства, который позволил бы работать не в ущерб уходу за сыном. Если в будние Андрей занимается с утра до 16.00 в коррекционно-развивающем центре и у мамы есть возможность поработать, то на каникулах он дома с ней.

— Какой работодатель меня возьмет? Даже уборщицей. В принципе, его дома оставить можно, если отключить все на свете, чтобы никуда не влез. Он себя нормально ведет, но в любом случае за ним нужно бегать. Я бы и сама пошла куда-нибудь работать после стольких лет дома. Но куда?

По словам женщины, раньше ей ни разу не приходило никаких приглашений явиться на комиссию по содействию занятости. Почему именно сейчас появилось такое письмо, она не знает. По мнению Жанны, это может быть связано в тем, что в ноябре ее оштрафовали по статье 23.34 за участие в несанкционированной акции с зонтом «красно-белого цвета», который, как указано в постановлении суда, она держала в руке, «как символ протестного движения против действующей власти». Тогда ей назначили 4 базовых величины штрафа (108 рублей).

Жанна обжаловала это постановление. Она настаивала, что участия в несанкционированных мероприятиях не принимала, лозунгов не высказывала, символики у нее не было. В жалобе она подчеркнула, что в тот день она стояла и разговаривала со своей знакомой, которую встретила по дороге в магазин. Брестский областной суд оставил решение в силе.

Штраф женщина еще не выплатила из-за финансовых трудностей. В ближайшее время она планирует обратиться в суд с просьбой предоставить ей рассрочку.

В управлении по труду, занятости и социальной защите Пружанского райисполкома TUT.BY сообщили, что на комиссию пригласили всех жителей района для помощи с трудоустройством. В регионе на 47 зарегистрированных безработных приходится 350 вакансий. Официальная безработица составляет 0,2%.

— Вы же слышали поручение президента по поводу трудоустройства? Поэтому мы сейчас работаем. Буквально вчера было заседание исполкома и председатель районного Совета депутатов Николай Кудравец сказал, что 23-го мы приглашаем всех, у кого какие-то есть вопросы, каких-то не хватает документов, — сообщил начальник управления Виталий Матвиенко.

Напомним, 7 декабря Александр Лукашенко потребовал трудоустроить всех безработных.

«Еще раз хочу подчеркнуть на злобу дня. Немедленно на местном уровне, прежде всего председателям облисполкомов и Минскому горисполкому, заняться трудоустройством безработных! С органами милиции подключите кого вы считаете нужным, немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать! Повторяю это, как бы ни звучало это непопулярно. «Сегодня неработающий, шатающийся человек — это не просто «протестун» на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления… Еще раз повторяю: заставьте всех работать! Должен быть перечень таких тунеядцев, которые должны работать», — сказал он.