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С 1 января в Беларуси подорожают лекарства? Смотрите, какое письмо рассылают в столичные аптеки
Источник материала: Партизан
К повышению цен на лекарства и другие медицинские изделия минские аптеки готовятся уже сейчас.
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В связи с этим, говорится в письме, люди с хроническими заболеваниями и те, кто принимают препараты на регулярной основе, могут «отреагировать на эту новость». Подразумевается ли под этой формулировкой появление больших очередей или массовая скупка лекарств, неизвестно.
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К повышению цен на лекарства и другие медицинские изделия минские аптеки готовятся уже сейчас.
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