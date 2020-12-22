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С 1 января в Беларуси подорожают лекарства? Смотрите, какое письмо рассылают в столичные аптеки

22.12.2020 12:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

К повышению цен на лекарства и другие медицинские изделия минские аптеки готовятся уже сейчас.




В редакцию Blizko.by попало интересное письмо, которое разослали в одну из сетей аптек. В нем сказано, что с Нового года власти планируют ввести НДС в размере 10% на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медтехнику. Это скажется на итоговой стоимости этих позиций для конечного потребителя. 
 
В связи с этим, говорится в письме, люди с хроническими заболеваниями и те, кто принимают препараты на регулярной основе, могут  «отреагировать на эту новость». Подразумевается ли под этой формулировкой появление больших очередей или массовая скупка лекарств, неизвестно.
 
Теги: Новости
 
 
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К повышению цен на лекарства и другие медицинские изделия минские аптеки готовятся уже сейчас.
 
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