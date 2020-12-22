"Борьба нанайских мальчиков под ковром". Марголин - о судьбе экономики в 2021 году

передает слова экономиста издание «Белорусы и рынок». Чтобы события пошли по первому сценарию, властям страны надо будет отказаться от включения печатного станка,слова экономиста издание «Белорусы и рынок».





«Тогда из-за нехватки «оборотки» предприятиям не за что будет покупать сырье и материалы и нечем платить зарплаты. Ведь они производят ненужную продукцию, которой завалены склады. А рассчитывать на всплеск спроса, по крайней мере в первой половине 2021 года, не приходится. Поэтому, если не будет включен печатный станок, нас ждет заметное падение ВВП по сравнению с 2020 годом, и уж тем более с 2019-м. Вполне возможно, размер этого падения составит 8—10, а то и 15 %», — считает Лев Марголин.





С другой стороны, если Нацбанк поддастся на «уговоры» Совмина и будет реализован второй сценарий, то есть будет включен «печатный станок», то страну ждут инфляция и девальвация.





«Груз финансовых проблем ляжет на всех белорусов — от грудных детей до глубоких стариков. К чему это приведет, мы прекрасно знаем, так как не раз проходили через подобное: станут расти цены и падать курс белорусского рубля, а с ним и доходы населения. Причем в этот раз каких-то реальных результатов и некоего «оживления», как это бывало прежде, не будет, потому что нет спроса», — уверен эксперт.





Лев Марголин затруднился спрогнозировать, какой из двух сценариев будет реализован властями Беларуси. А все потому, что никому неизвестно, что происходит в коридорах власти.





«Это борьба нанайских мальчиков под ковром: кто из них победит — правительство или Нацбанк, мы не знаем. Одно можно сказать точно:

народ, как всегда, проиграет.

Вот только спрашивается: какие слои населения окажутся в проигрыше? Те, кто работает на госпредприятиях или в бюджетной сфере, окажутся без зарплат или столкнутся с их задержками? Или весь народ, когда эти проблемы размажут тонким слоем по всем белорусам?





В любом случае, пока у нас такая нереформированная экономическая система, народ в выигрыше быть не может. Вопрос в том, каким будет процесс обнищания — быстрым или чуть менее быстрым», — считает экономист.





Напомним, по официальной версии правящего режима, в 2021 году в Беларуси ожидается восстановительный рост экономики и запуск нового инвестиционного цикла. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко 20 октября на заседании Совета Министров.





«На заседании Президиума определились, что 2021 год — это год восстановительного роста экономики, год запуска нового инвестиционного цикла», — отметил он.