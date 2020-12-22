Андрей Егоров: Беларусь сейчас находится в уникальной исторической ситуации

В результате долгого сопротивления сейчас мы получили зачатки гражданского общества практически во всех профессиональных и территориальных сообществах. Но всего этого могло не быть в случае быстрой победы, считает политолог, основатель Центра европейской трансформации Андрей Егоров.





Существует мнение, что будь протест более радикальным в августе, то белорусы уже жили бы в другом государстве, с меньшим числом пострадавших. Однако Андрей Егоров с этой точкой зрения в корне не согласен. В эфире youtube-передачи «Умные люди» он заявил, что в долгом сопротивлении белорусское общество проходит собственное становление.





- Спонтанно возникшая солидарность и внезапная победа могли привести к тому, что люди вернулись бы к привычным формам жизни. А долгое сопротивление вынуждает белорусов выстраивать солидарность в каждодневной практике. И это становится нормой жизни людей.





Вот давайте подумаем, чего бы не было, если бы в августе протестующие добились победы. Не было бы местной дворовой самоорганизации, и ее мультипликации в тысячи чатов и сообществ. Флаги районов появились только в сентябре.





Альянс студентов и преподавателей на основе политических требований и академической свободы - это уникальное явление. Мы получили зачатки гражданского общества практически во всех профессиональных и территориальных сообществах. И всего этого могло не быть, если бы мы победили в августе, - сказал Андрей Егоров.









По его словам, ультиматум, который поставила Тихановская, был частично неуспешным. Не произошла национальная забастовка. Но этот ультиматум подлил бензина в огонь, и он полыхнул с новой силой. Это возродило энергетику уличного протеста.





Кроме того, общество отреагировало на призыв национального лидера качественно иначе, чем это было в августе, когда была первая спонтанная волна забастовок.





- Присоединились частные предприятия, студенты университетов. В меньшей степени, но, тем не менее, рабочие тоже вышли.





И это говорит о том, что происходят общественные трансформации. Я бы сказал, что национальная забастовка не состоялась, поскольку она опиралась на еще недозревшие структуры гражданского общества. Протестные сообщества еще формировались. Если бы ультиматум поставили на два месяца позже, то эффект мог стать кардинально иным.





Как считает Андрей Егоров, Беларусь сейчас находится в уникальной исторической ситуации и мы не можем ориентироваться ни на один образец из прошлого.





- Да, силовым путем можно удержать власть. Но это делает общество закрытым и обрубает возможности для экономического роста. В современном мире такого рода режимы выживают не больше двух лет. Только вот цена вырастет и для них, и для всего белорусского общества, - убежден Андрей Егоров.