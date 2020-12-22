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Власти не разрешили создать в IT-компаниях первички независимого профсоюза

22.12.2020 12:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минские власти отказались регистрировать две первичные организации Белорусского Независимого профсоюза — EPAM и «Пеленг». По мнению властей, у работников ИT-сферы и членов БНП отсутствуют общие интересы. БНП пожаловался в суд.

dev.by связался с БНП. Здесь рассказали, что в начале осени работники EPAM Systems и ОАО «Пеленг» решили создать первичные профсоюзные организации БНП. Провели учредительные собрания будущих первичек, все документы подали.

В администрации Московского района также запросили дополнительные документы. Но в конце ноября прислали отказ. Причина — отсутствие «общих интересов» у ИТ-компаний и членов БНП — горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников.

— Власти ссылаются на то, что професиональная работа EPAM и «Пеленг» не соответствует сфере деятельности нашего профсоюза. То есть что компании других отраслей, за исключением тех, что прописаны в уставе,  не могут создавать первички. Но у нас прописано «и другие отрасли», — объяснили dev.by в БНП.

По словам представителя БНП, с такой формулировкой отказа в регистрации за 30 лет работы в профсоюзе столкнулись впервые. До этого были «проблемы» с юридическим адресом, «неточности» в поданных документах, «выбывание» из обоймы учредителей ряда активистов. 

В БНП считают действия властей Минска незаконными.

— Кроме международных норм, нарушен Закон РБ «О профсоюзах» и ряд других нормативно-правовых актов. Мы в судебном порядке будем добиваться признания действий администрации Московского района  Минска неправомерными и ущемляющими права профсоюза. Ну, и конечно будем требовать регистрации первичных организаций, — заявили в БНП.

 В начале ноября Александр Лукашенко предложил частным компаниям выбор — создание профсоюза или ликвидация. ИТ-юрист, управляющий партнер фирмы IT Legal Амир Аль-Хайдар, прокомментировал dev.by, какие последствия могут быть для ИТ-компаний. 
 
Теги: Минск
 
 
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Минские власти отказались регистрировать две первичные организации Белорусского Независимого профсоюза — EPAM и «Пеленг». По мнению властей, у работников ИT-сферы...
 
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