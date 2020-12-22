400 рублей — такая минимальная зарплата ждет нас с Нового года

Источник материала: Onliner

С 1 января 2021 года в Беларуси устанавливается месячная минимальная заработная плата в размере 400 рублей. Это предусмотрено постановлением Совмина от 21 декабря 2020 года №740, сообщили в пресс-службе правительства.

«Документ принят на основании части четвертой статьи 4 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 года №124-З „Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы“. Постановление правительства от 29 августа 2019 года №582 признано утратившим силу», — рассказали в пресс-службе.

До 1 января 2021-го минимальная зарплата держится на уровне 375 рублей.

Размер месячной минимальной заработной платы устанавливается Советом министров Республики Беларусь ежегодно с 1 января. Вот такой была самая маленькая зарплата в предыдущие годы:

2019 — 330 рублей,

2018 — 305 рублей,

2017 — 265 рублей,

2016 — 239,42 рубля,

2015 — 218 рублей.

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