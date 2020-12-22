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Водитель сбил женщину на трассе и скрылся, даже не вызвав скорую

22.12.2020 12:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как сообщили в ГАИ Гродненской области, вчера, 21 декабря, на трассе М6 (Минск — Гродно) был совершен наезд на пешехода. Водитель скрылся с места происшествия, не сообщив о случившемся в Госавтоинспекцию и не вызвав скорую помощь.

ДТП случилось примерно в 03:50 на 240-м километре гродненской трассы, в деревне Песчанка. Установлено, что автомобилем, который двигался в направлении Гродно, был совершен наезд на женщину, находившуюся у правого края проезжей части. Водитель покинул место происшествия.

— Проезжавший мимо водитель грузовика заметил лежавшую у дороги женщину, остановился и сообщил о случившемся. 43-летнюю женщину с серьезными травмами госпитализировали, — сообщили в Госавтоинспекции.

Вскоре был установлен предполагаемый виновник ДТП. 57-летний водитель автомобиля ГАЗ в момент ДТП, как сообщается, ехал из Борисова в Гродно, доставлял товар. Когда его вычислили инспекторы, он уже находился в Барановичах.

Водитель сбил женщину на трассе и скрылся, даже не вызвав скорую

В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

В ГАИ попросили очевидцев этого ДТП либо тех, кто располагает какой-либо информацией о произошедшем, сообщить на линию «102» или по телефону 8 (0152) 79-75-44.

Водитель сбил женщину на трассе и скрылся, даже не вызвав скорую

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Как сообщили в ГАИ Гродненской области, вчера, 21 декабря, на трассе М6 (Минск — Гродно) был совершен наезд на пешехода. Водитель скрылся с места происшествия, не...
 
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