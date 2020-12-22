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Мобильная Diablo Immortal оставила позитивные впечатления (видео)
Источник материала: Onliner
На BlizzCon 2018 анонс мобильной игры по Diablo вызывал скандал. Фанаты были в ярости, так как ожидали анонса четвертой части игры. Его сделали позже, а разработку Diablo Immortal не остановили. На днях игра стала доступна в альфа-версии в Австралии.
Игра выйдет по модели free-to-play. В сети появились первые видеоролики с геймплеем. Отзывы в целом оказались положительными. В альфе доступны четыре класса: варвар, монах, охотник на демонов и волшебник. В будущем добавят крестоносцев и некромантов. Есть PvP, а процесс в эндгейме частично основан на системе Paragon из третьей части Diablo.
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На BlizzCon 2018 анонс мобильной игры по Diablo вызывал скандал. Фанаты были в ярости, так как ожидали анонса четвертой части игры. Его сделали позже, а разработку Diablo Immortal не...
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