Мобильная Diablo Immortal оставила позитивные впечатления (видео)

Источник материала: Onliner

На BlizzCon 2018 анонс мобильной игры по Diablo вызывал скандал. Фанаты были в ярости, так как ожидали анонса четвертой части игры. Его сделали позже, а разработку Diablo Immortal не остановили. На днях игра стала доступна в альфа-версии в Австралии.

Игра выйдет по модели free-to-play. В сети появились первые видеоролики с геймплеем. Отзывы в целом оказались положительными. В альфе доступны четыре класса: варвар, монах, охотник на демонов и волшебник. В будущем добавят крестоносцев и некромантов. Есть PvP, а процесс в эндгейме частично основан на системе Paragon из третьей части Diablo.