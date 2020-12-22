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Все очень плохо: в 2021 году почти все праздники выпадают на выходные

22.12.2020 12:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Все очень плохо: в 2021 году почти все праздники выпадают на выходные
Фото: bild.de
Только 8 марта — понедельник.

1 мая — суббота, 9 мая — воскресенье, 3 июля — суббота, 7 ноября — суббота. 25 декабря 2021 года — суббота. И что самое обидное, 1 января 2022 года — тоже суббота.

Согласно утвержденному правительством графику, перенос рабочих дней будет только в начале мая: Радовница приходится на 11 мая — и будет подряд четыре выходных: 8 мая — 11 мая.
 
 
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Перенос будет только в начале мая: Радовница приходится на 11 мая.
 
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