Источник материала: UDF



Фото: bild.de

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Все очень плохо: в 2021 году почти все праздники выпадают на выходные Перенос будет только в начале мая: Радовница приходится на 11 мая.

1 мая — суббота, 9 мая — воскресенье, 3 июля — суббота, 7 ноября — суббота. 25 декабря 2021 года — суббота. И что самое обидное, 1 января 2022 года — тоже суббота.Согласно утвержденному правительством графику, перенос рабочих дней будет только в начале мая: Радовница приходится на 11 мая — и будет подряд четыре выходных: 8 мая — 11 мая.