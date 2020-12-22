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Почобут: «Ватикан выбрал путь компромиссов с диктатурой»

22.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Журналист из Гродно — о главном вопросе, который сегодня стоит перед костелом.

По мнению Анджея Почобута, это вопрос тактики: идти на открытый конфликт с режимом, следствием которого станут в том числе и адресные репрессии, направленные на священнослужителей и католиков вообще или искать компромисс, который будет в интересе католиков, по крайней мере, на нынешнем историческом этапе.

— Ватикан, и это видно невооруженным глазом, уже выбрал путь компромиссов с диктатурой, — считает журналист. — Вопрос — как далеко ему придется идти по этому скользкому пути, насколько эффективной будет эта тактика. Ведь цель режима очевидна для всех — встроить костел в идеологическую вертикаль и поставить его на службу пропаганды.

На меньшее Лукашенко не согласен.

Поэтому я не считаю путь компромиссов ни морально правильным, ни политически эффективным. Как по мне, это дорога в никуда. Однако у меня нет сомнений, что, выбирая тактику поведения и взвешивая все «за» и «против», Ватикан руководствуется интересами в том числе и паствы, а не желанием избежать неприятностей или банальным желанием присоединиться к сильнейшему. Стоит помнить, что католики — это в Беларуси меньшинство, а любое меньшинство всегда уязвимо.

Класковский: «Перед священнослужителями в Беларуси ребром стоит моральная дилемма»

 
Теги: Гродно
 
 
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Журналист из Гродно — о главном вопросе, который сегодня стоит перед костелом.
 
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