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В Беларуси минимальная зарплата повышается в рублях, снижается в долларах

22.12.2020 12:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти приняли решение о повышении с 1 января 2021 года месячной минимальной заработной платы.

Согласно постановлению Совмина №740 от 21 декабря 2020 года минималка повышается на 6,666% с 375 рублей до 400 рублей.

Предыдущая минимальная зарплата в 375 рублей была установлена исходя из среднегодового курса 2,2447 рубля за доллар (использовался при расчете бюджета на 2020 год) и в долларовом эквиваленте составила $167,06.

Новое значение минималки в 400 рублей утверждено при прогнозируемом на 2021 год среднегодовом курсе 2,5678 рубля за доллар. При таком курсе новая минималка составит $155,77.

Кстати, курс, который был доведен госпредприятиям как среднегодовой курс на 2021 год для расчета инвестиций, составляет 2,6403 рубля за доллар.

 
 
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Белорусские власти приняли решение о повышении с 1 января 2021 года месячной минимальной заработной платы.
 
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