Мужчина разбросал саморезы возле подразделения ГПК в Минске, его будут судить

Источник материала: ОНТ

Минске, его будут судить" class="one-news__figure-img">

38-летний индивидуальный предприниматель разбросал вблизи подразделения Госпогранкомитета в Минске саморезы. Уголовное дело в отношении мужчины было направлено в суд. Об этом информирует БЕЛТА.

Уточняется, что преступление было совершено в середине ноября. Мужчина беспричинно и умышленно разбросал более 500 металлических саморезов по тротуару и проезжей части, чтобы повредить и уничтожить чужое имущество. Обвиняемый не смог довести запланированное до конца, так как саморезы были обнаружены и своевременно собраны.

На допросе задержанный сообщил, что из-за личных проблем, плохого настроения и ситуации в стране хотел сделать кому-либо неприятность. Мужчина разбросал саморезы возле въезда на территорию подразделения ГПК. На здании расположены камеры видеонаблюдения, они зафиксировали действия обвиняемого.

Мужчине в итоге инкриминировали покушение на злостное хулиганство.

Фото: БЕЛТА

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