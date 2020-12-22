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Мужчина разбросал саморезы возле подразделения ГПК в Минске, его будут судить
Источник материала: ОНТМинске, его будут судить" class="one-news__figure-img">
38-летний индивидуальный предприниматель разбросал вблизи подразделения Госпогранкомитета в Минске саморезы. Уголовное дело в отношении мужчины было направлено в суд. Об этом
Уточняется, что преступление было совершено в середине ноября. Мужчина беспричинно и умышленно разбросал более 500 металлических саморезов по тротуару и проезжей части, чтобы повредить и уничтожить чужое имущество. Обвиняемый не смог довести запланированное до конца, так как саморезы были обнаружены и своевременно собраны.
На допросе задержанный сообщил, что из-за личных проблем, плохого настроения и ситуации в стране хотел сделать кому-либо неприятность. Мужчина разбросал саморезы возле въезда на территорию подразделения ГПК. На здании расположены камеры видеонаблюдения, они зафиксировали действия обвиняемого.
Мужчине в итоге инкриминировали покушение на злостное хулиганство.
Фото: БЕЛТА
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38-летний индивидуальный предприниматель разбросал вблизи подразделения Госпогранкомитета в Минске саморезы. Уголовное дело в отношении мужчины было направлено...
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