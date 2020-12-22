Житель США хотел пролететь в костюме Санта-Клауса на мотопараплане, но запутался в электрических проводах

Источник материала: ОНТ

В Сакраменто американец решил удивить жителей своего округа и пролететь в костюме Санта-Клауса на мотопараплане. Прогулка закончилась встречей с линией электропередачи.

Очевидцы вовремя заметили Санту, который запутался в проводах, и вызвали спасателей. Чтобы вернуть выдумщика на землю, 200 домов пришлось на время оставить без электричества, зато новогодний волшебник не пострадал. Расстроился только тому, что не удалось довести сказочную идею до конца и доставить праздничные леденцы детям.

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