Палестинец открыл огонь по полицейским в Иерусалиме

Источник материала: ОНТ

21 декабря полицейские Израиля ликвидировали палестинца, который открыл по ним огонь в Иерусалиме. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Уточняется, что инцидент произошел в Старом городе Иерусалима. Террорист стрелял по группе правоохранителей из оружия кустарного производства. Нападавший после этого пытался скрыться, в ходе погони он был убит в перестрелке.

Один из стражей порядка был травмирован во время преследования, его госпитализировали.

По предварительным данным, террористом оказался 17-летний житель палестинского города Дженин.

Фото: REUTERS / Ronen Zvulun

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram