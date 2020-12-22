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Палестинец открыл огонь по полицейским в Иерусалиме
Источник материала: ОНТ
21 декабря полицейские Израиля ликвидировали палестинца, который открыл по ним огонь в Иерусалиме. Об этом
Уточняется, что инцидент произошел в Старом городе Иерусалима. Террорист стрелял по группе правоохранителей из оружия кустарного производства. Нападавший после этого пытался скрыться, в ходе погони он был убит в перестрелке.
Один из стражей порядка был травмирован во время преследования, его госпитализировали.
По предварительным данным, террористом оказался 17-летний житель палестинского города Дженин.
Фото: REUTERS / Ronen Zvulun
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21 декабря полицейские Израиля ликвидировали палестинца, который открыл по ним огонь в Иерусалиме. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу местной...
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