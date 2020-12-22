﻿ Палестинец открыл огонь по полицейским в Иерусалиме. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Палестинец открыл огонь по полицейским в Иерусалиме

22.12.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Палестинец открыл огонь по полицейским в Иерусалиме

21 декабря полицейские Израиля ликвидировали палестинца, который открыл по ним огонь в Иерусалиме. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Уточняется, что инцидент произошел в Старом городе Иерусалима. Террорист стрелял по группе правоохранителей из оружия кустарного производства. Нападавший после этого пытался скрыться, в ходе погони он был убит в перестрелке.

Один из стражей порядка был травмирован во время преследования, его госпитализировали.

По предварительным данным, террористом оказался 17-летний житель палестинского города Дженин.

Фото: REUTERS / Ronen Zvulun

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 декабря полицейские Израиля ликвидировали палестинца, который открыл по ним огонь в Иерусалиме. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу местной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Воспитатели - о сокращении декретного отпуска: Будет дурдом, в группах и так детей сверх нормы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика