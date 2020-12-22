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Болельщики гандбольного клуба «Мешков Брест» выбрали лучший гол декабря
Источник материала: ОНТ
Болельщики гандбольного клуба «Мешков Брест» выбрали лучший гол декабря. Самым эффектным признан бросок Вячеслава Шумака.
Линейный белорусской команды поразил ворота в домашнем матче Лиги чемпионов с норвежским «Эльверумом». В том поединке «Мешков Брест» одержал победу. Также в тройку вошли голы Яки Малуса и Симона Разгора. В этом году брестчане уже провели все свои матчи. И сразу 9 игроков команды отправились в расположение своих национальных сборных для подготовки к предстоящему в январе чемпионату мира.
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Болельщики гандбольного клуба «Мешков Брест» выбрали лучший гол декабря. Самым эффектным признан бросок Вячеслава Шумака. Линейный белорусской команды поразил...
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