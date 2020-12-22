Лондон и Брюссель не договорились по торговому соглашению

Источник материала: ОНТ

На фоне экономических проблем, которые только усугубляет эпидситуация, Лондон и Брюссель так и не договорились по торговому соглашению.

И в этом году Европарламент, как сообщил глава комитета по иностранным делам, уже не сможет дать согласие на сделку, которая обсуждается уже год. Таким образом, Британия и Евросоюз снова в тупике, поскольку ни одна из сторон не хочет уступать в ключевых для себя моментах.

Напомним, до окончания переходного периода, когда Британия фактически покинет ЕС, остается всего десять дней.

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