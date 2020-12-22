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Новая волна протестов в Барселоне: люди выступают против антиковидных ограничений

22.12.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новая волна протестов в Барселоне: люди выступают против антиковидных ограничений

Очередные ограничения в Каталонии, которые вступили в силу накануне, поставили под удар частный бизнес. Это спровоцировало новую волну протестов в Барселоне. 

Представители туристического, отельного и ресторанного бизнеса  устроили манифестацию перед Дворцом правительства. Новые антиковидные меры, которые, среди прочего, разрешают барам и ресторанам работать лишь два часа утром и два с половиной днем, предприниматели посчитали «объявлением войны». Это ставит их на грань уничтожения. Митингующие скандируют «Хотим работать!» и требуют немедленной отставки каталонского правительства, по их мнению – не способного поддержать свой народ в тяжёлые времена пандемии. 

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Очередные ограничения в Каталонии, которые вступили в силу накануне, поставили под удар частный бизнес. Это спровоцировало новую волну протестов в Барселоне. ...
 
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