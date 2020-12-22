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В Техасе разбился самолет, погибли два человека
Источник материала: ОНТ
В Гранд-Прери (Техас, США) разбился небольшой самолет. В результате крушения погибли как минимум два человека. Об этом
Уточняется, что самолет вылетел из Дентона и остановился в Гранд-Прери. Через несколько минут после взлета летательный аппарат разбился.
По предварительным данным, самолет зацепил телефонный столб, несколько раз ударился о землю и врезался в автомобиль. Находившийся в машине человек был госпитализирован.
Начато расследование инцидента.
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В Гранд-Прери (Техас, США) разбился небольшой самолет. В результате крушения погибли как минимум два человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на местную...
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