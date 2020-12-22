В подмосковном парке «Патриот» заложили гильзы с землей с захоронений советских воинов в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Чтобы ценить мир, важно помнить тяжёлые страницы своей истории. Капсулы с землей с мест захоронений советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в Беларуси, заложили в подмосковном парке «Патриот».

Латунные капсулы с запаянными в них солдатскими кисетами с землей помещены в галерею «Дорога памяти». Это часть масштабной акции, приуроченной к 75-летию Победы. Землю с захоронений на всей территории бывшего Союза, а также Европы собирают и с воинскими почестями закладывают в постаменты. Беларусь завершила свое участие в марафоне, передав России четыре стилизованные гильзы с землей из Гомельской области.

«Дорога памяти» – мемориальный комплекс длиной в 1418 шагов, по количеству дней и ночей Великой Отечественной войны. В будущем галерею оформят еще и 33 миллиона фотографий реальных участников тех кровопролитных боев.

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