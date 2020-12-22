Подпольный покерный клуб работал под видом бара в Жлобине

Источник материала: ОНТ

В Жлобине под видом бара работала организация, проводившая подпольные турниры по покеру с кэш-играми и призовыми фондами. О подробностях сообщает официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По данным следствия, житель Жлобинского района в сговоре с жителем Жлобина без лицензии осуществлял деятельность в сфере игорного бизнеса. Результатом стало получение незаконного дохода в сумме как минимум 76 тысяч рублей одним фигурантом, и не менее 80 тысяч рублей другим.

Официально организация работала как бар с клубом спортивного покера с играми на интерес. На самом деле там проводили турниры на деньги. Клуб получал до 10% от призового фонда, а также арендную плату за игровые столы. Более того, доходы от подпольного игорного бизнеса преимущественно проводили по «черной бухгалтерии».

Покерный клуб функционировал пять лет. Услугами подпольного заведения пользовались более 300 игроков из Минской, Могилевской и Гомельской областей.

Уголовное дело передали в прокуратуру для последующего направления в суд.

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