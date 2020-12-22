ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Подпольный покерный клуб работал под видом бара в Жлобине

22.12.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Подпольный покерный клуб работал под видом бара в Жлобине

В Жлобине под видом бара работала организация, проводившая подпольные турниры по покеру с кэш-играми и призовыми фондами. О подробностях сообщает официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По данным следствия, житель Жлобинского района в сговоре с жителем Жлобина без лицензии осуществлял деятельность в сфере игорного бизнеса. Результатом стало получение незаконного дохода в сумме как минимум 76 тысяч рублей одним фигурантом, и не менее 80 тысяч рублей другим.

Официально организация работала как бар с клубом спортивного покера с играми на интерес. На самом деле там проводили турниры на деньги. Клуб получал до 10% от призового фонда, а также арендную плату за игровые столы. Более того, доходы от подпольного игорного бизнеса преимущественно проводили по «черной бухгалтерии».

Покерный клуб функционировал пять лет. Услугами подпольного заведения пользовались более 300 игроков из Минской, Могилевской и Гомельской областей.

Уголовное дело передали в прокуратуру для последующего направления в суд.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Жлобине под видом бара работала организация, проводившая подпольные турниры по покеру с кэш-играми и призовыми фондами. О подробностях сообщает официальный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Воспитатели - о сокращении декретного отпуска: Будет дурдом, в группах и так детей сверх нормы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика