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Подарки и представления для тех, кто нуждается в заботе. Продолжается акция «Наши дети»
Источник материала: ОНТ
Теплая и добрая акция «Наши дети» продолжается. Во всех уголках Беларуси неравнодушные люди поздравляют детей с Новым годом и делают всё, чтобы те поверили в чудо.
В Гродненском областном дворце творчества детей и молодежи в декабре к Деду Морозу и Снегурочке дети приходят почти каждый день. На этот раз – около сотни воспитанников детских домов семейного типа, ребята из малообеспеченных и многодетных семей. Каждый год – новый спектакль, костюмы и декорации. А затем – хороводы, игры и, конечно, подарки.
Акция «Наши дети» продлится до середины января. Так что главные новогодние чудеса для многих ещё впереди.
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Теплая и добрая акция «Наши дети» продолжается. Во всех уголках Беларуси неравнодушные люди поздравляют детей с Новым годом и делают всё, чтобы те поверили в чудо. ...
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