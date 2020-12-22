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Подарки и представления для тех, кто нуждается в заботе. Продолжается акция «Наши дети»

22.12.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Теплая и добрая акция «Наши дети» продолжается. Во всех уголках Беларуси неравнодушные люди поздравляют детей с Новым годом и делают всё, чтобы те поверили в чудо. 

В Гродненском областном дворце творчества детей и молодежи в декабре к Деду Морозу и Снегурочке дети приходят почти каждый день. На этот раз – около сотни воспитанников детских домов семейного типа, ребята из малообеспеченных и многодетных семей. Каждый год – новый спектакль, костюмы и декорации. А затем – хороводы, игры и, конечно, подарки.

Александра Сельгич: «Мне нравится ходить на елку. Это очень классно. Я хотела бы попросить у Деда Мороза ролики. А еще хотела бы попросить на следующий новый год косметику. Я очень люблю Новый год». 

Ирина Куровская, директор Гродненского областного отделения Белорусского детского фонда: «Конечно, этот праздник мы все ждем – и взрослые, и дети. И с этим праздником мы связываем наши мечты, ждем того чуда, которое мы давно уже загадали, и оно должно сбыться. Поэтому, конечно, хотелось, чтобы в каждый дом пришел мир, покой, достаток и здоровье». 

Акция «Наши дети» продлится до середины января. Так что главные новогодние чудеса для многих ещё впереди.

 

 

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Теплая и добрая акция «Наши дети» продолжается. Во всех уголках Беларуси неравнодушные люди поздравляют детей с Новым годом и делают всё, чтобы те поверили в чудо. ...
 
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