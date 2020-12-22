Джордж Клуни рассказал, почему его дети верят в Санта Клауса

Источник материала: ОНТ

Голливудский актер Джордж Клуни рассказал, как сделать так, чтобы дети поверили в Санта Клауса и хорошо себя вели. Собственный опыт артист описал в передаче The Late Show Стивена Кольбера, передает Daily Mail.

В преддверии Рождества и Нового года актер поделился, что именно он делает для хорошего поведения своих маленьких детей – трехлетних близнецов Эллы и Александра.

Джордж рассказывает, что Элла и Александр сразу начинают уверять, что ведут себя хорошо. Более того, близнецы стараются быть примерными детьми в течение всего утра. «В это просто невозможно поверить», – резюмировал Клуни.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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