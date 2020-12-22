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Джордж Клуни рассказал, почему его дети верят в Санта Клауса
Источник материала: ОНТ
Голливудский актер Джордж Клуни рассказал, как сделать так, чтобы дети поверили в Санта Клауса и хорошо себя вели. Собственный опыт артист описал в передаче The Late Show Стивена Кольбера,
В преддверии Рождества и Нового года актер поделился, что именно он делает для хорошего поведения своих маленьких детей – трехлетних близнецов Эллы и Александра.
Джордж рассказывает, что Элла и Александр сразу начинают уверять, что ведут себя хорошо. Более того, близнецы стараются быть примерными детьми в течение всего утра. «В это просто невозможно поверить», – резюмировал Клуни.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Голливудский актер Джордж Клуни рассказал, как сделать так, чтобы дети поверили в Санта Клауса и хорошо себя вели. Собственный опыт артист описал в передаче The Late Show...
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