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Общественные приёмные продолжают работу: вопросы можно задать лично и по телефону
Источник материала: ОНТ
Общественные приёмные продолжают работу. Сегодня всех желающих выслушают в Белыничах, Климовичах, Краснополье, Кличеве и Хотимске.
Вопросы и предложения можно изложить лично и по телефону. Чаще люди обращаются с проблемами: начисление пенсий, жалобы на состояние дорог и трудовые споры. Как правило, удаётся помочь оперативно. В любом случае, обращения берут на контроль и досконально изучают в профильных ведомствах. Наиболее важные и актуальные предложения включат в повестку Всебелорусского народного собрания.
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Общественные приёмные продолжают работу. Сегодня всех желающих выслушают в Белыничах, Климовичах, Краснополье, Кличеве и Хотимске. Вопросы и предложения можно...
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