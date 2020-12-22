Общественные приёмные продолжают работу: вопросы можно задать лично и по телефону

Источник материала: ОНТ

Общественные приёмные продолжают работу. Сегодня всех желающих выслушают в Белыничах, Климовичах, Краснополье, Кличеве и Хотимске.

Вопросы и предложения можно изложить лично и по телефону. Чаще люди обращаются с проблемами: начисление пенсий, жалобы на состояние дорог и трудовые споры. Как правило, удаётся помочь оперативно. В любом случае, обращения берут на контроль и досконально изучают в профильных ведомствах. Наиболее важные и актуальные предложения включат в повестку Всебелорусского народного собрания.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram