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Четверо туристов погибли в горах в Мексике
Источник материала: ОНТ
В горах в Мексике группу туристов унесло течением реки. Как минимум четыре человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести. Об этом
Трагедия произошла в штате Веракрус. Группа из 21 туриста находилась в районе Коста-де-Оро на горной реке, их унесло течением. Четверо погибли, трое числятся пропавшими без вести. Пять человек обратились за помощью медиков.
По предварительным сведениям, в реке резко поднялся уровень воды из-за обильных ливней в регионе.
В поисках пропавших задействованы несколько групп спасателей. Прокуратура региона начала расследование по факту гибели людей.
Фото: Global Look Press/Pedro Mera/Xinhua
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В горах в Мексике группу туристов унесло течением реки. Как минимум четыре человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести. Об этом информируют «Известия»...
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