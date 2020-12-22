Четверо туристов погибли в горах в Мексике

Источник материала: ОНТ

В горах в Мексике группу туристов унесло течением реки. Как минимум четыре человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на Milenio.

Трагедия произошла в штате Веракрус. Группа из 21 туриста находилась в районе Коста-де-Оро на горной реке, их унесло течением. Четверо погибли, трое числятся пропавшими без вести. Пять человек обратились за помощью медиков.

По предварительным сведениям, в реке резко поднялся уровень воды из-за обильных ливней в регионе.

В поисках пропавших задействованы несколько групп спасателей. Прокуратура региона начала расследование по факту гибели людей.

Фото: Global Look Press/Pedro Mera/Xinhua

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