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Путин подготовил свой уход? В России экс-президент будет пожизненным сенатором
Источник материала: Партизан
Путин подписал закон о праве экс-президентов стать пожизненными сенаторами
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает
Автором новой редакции закона «О порядке формирования Совета Федерации» стал президент РФ.
Документ был внесен в рамках реализации поправок в конституцию.
Согласно закону, экс-президент РФ приобретает статус сенатора с момента подачи в СФ заявления с приложением необходимых документов.
Заявление может быть подано в течение трех месяцев со дня прекращения полномочий. Президент, полномочия которого были прекращены до приятия закона, сможет это сделать в любое время.
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Путин подписал закон о праве экс-президентов стать пожизненными сенаторами
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