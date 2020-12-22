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Путин подготовил свой уход? В России экс-президент будет пожизненным сенатором

22.12.2020 12:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Путин подписал закон о праве экс-президентов стать пожизненными сенаторами



Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает echo.msk.ru

Автором новой редакции закона «О порядке формирования Совета Федерации» стал президент РФ. 

Документ был внесен в рамках реализации поправок в конституцию.

Согласно закону, экс-президент РФ приобретает статус сенатора с момента подачи в СФ заявления с приложением необходимых документов. 

Заявление может быть подано в течение трех месяцев со дня прекращения полномочий. Президент, полномочия которого были прекращены до приятия закона, сможет это сделать в любое время.
 
 
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Путин подписал закон о праве экс-президентов стать пожизненными сенаторами
 
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