|
А1 сожалеет о решении властей об "ухудшении инвестклимата для ведения бизнеса в Беларуси"
Источник материала: Партизан
А1 прокомментировал планы повышения налога на прибыль для операторов сотовой связи
Сотовый оператор А1 констатирует, что телекоммуникационная и IT-отрасли снова сталкиваются с ухудшением инвестиционного климата для ведения бизнеса в Беларуси.
"Мы горды тем, что А1, часть A1 Telekom Austria Group, крупнейшего иностранного инвестора в сфере информационно-коммуникационных технологий в Беларуси, на протяжении многих лет является одним из самых крупных налогоплательщиков из числа компаний с негосударственной формой собственности. \
ри этом мы выражаем сожаление в связи с тем, что телекоммуникационная и IT-отрасли снова сталкиваются с ухудшением инвестиционного климата для ведения бизнеса в Беларуси, в то время как другие страны активно поощряют инвестиции в сферах, связанных с информационными технологиями и цифровой трансформацией", - говорится в сообщении пресс-службы мобильного оператора.
Напомним, ранее власти решили повысить некоторые налоги. Среди них — ставки налога на прибыль для оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи и операторов сотовой связи.
Сейчас ставка составляет 18%, а с нового года увеличится до 30%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А1 прокомментировал планы повышения налога на прибыль для операторов сотовой связи
|
Свежие газеты
Архив (Разное)