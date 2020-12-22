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Сестры-шахматистки стали членами киберспортивной команды Envy Gaming
Источник материала: Onliner
Несомненный бриллиант осеннего сезона сериалов на Netflix «Ход королевы» подстегнул массовый интерес к шахматам. Киберспортивная команда Envy Gaming подписала двух шахматисток — Александру и Андреа Ботез, которые
Ко всему прочему, они выступили в качестве комментаторов на популярном шахматном соревновании Pogchamps. Александра является высокорейтинговой шахматисткой, получила звание мастера Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин.
В этом году наблюдается взрывной рост интереса к шахматам благодаря летнему турниру Pogchamps и сериалу «Ход королевы» на Netflix.
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Несомненный бриллиант осеннего сезона сериалов на Netflix «Ход королевы» подстегнул массовый интерес к шахматам. Киберспортивная команда Envy Gaming подписала двух...
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