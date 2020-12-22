Сестры-шахматистки стали членами киберспортивной команды Envy Gaming

Источник материала: Onliner

Несомненный бриллиант осеннего сезона сериалов на Netflix «Ход королевы» подстегнул массовый интерес к шахматам. Киберспортивная команда Envy Gaming подписала двух шахматисток — Александру и Андреа Ботез, которые стримят свои игры на Twitch и владеют каналом почти на 500 тыс. подписчиков.

Ко всему прочему, они выступили в качестве комментаторов на популярном шахматном соревновании Pogchamps. Александра является высокорейтинговой шахматисткой, получила звание мастера Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин.

В этом году наблюдается взрывной рост интереса к шахматам благодаря летнему турниру Pogchamps и сериалу «Ход королевы» на Netflix.