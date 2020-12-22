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Изготовлен 200 000-й городской среднетоннажный грузовик DAF LF
Источник материала: Onliner
Среднетоннажник DAF LF — один самых популярных грузовиков голландской марки. Правда, все они, в том числе для белорусского рынка, делаются исключительно в Великобритании на заводе Leyland Trucks, где отпраздновали выпуск 200 000-го DAF LF.
Завод Leyland Trucks расположен в одноименном городе — Лейланд. Здесь собираются все DAF LF для всех рынков, а также автомобили DAF CF и XF для стран с левосторонним движением.
Юбилейный грузовик LF City 170 грузоподъемностью 7,5 т заказан британским оператором грузоперевозок EVTS города Блэкпул. EVTS — давний клиент DAF, специализирующийся на оперативной доставке грузов на палетах по всей территории Великобритании. Юбилейный, 200 000-й автомобиль LF будет осуществлять городскую развозку грузов в северо-западной Англии.
С конвейера Leyland Trucks первое шасси DAF LF сошло в 2001 году. С тех пор этот грузовик получил титул International Truck of the Year в 2002 году и несколько наград Fleet Truck of the Year. Последняя премия была получена в 2019 году. В настоящее время автомобили серии LF оснащаются двигателями мощностью от 150 до 320 л. с., механической и автоматической коробками передач.
в топливо, дизель, противоизносная/антикоррозийная, 250 мл
в топливо, дизель, очиститель камеры сгорания/антикоррозийная, 1000 мл
в топливо, дизель, антигель, 444 мл
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Среднетоннажник DAF LF — один самых популярных грузовиков голландской марки. Правда, все они, в том числе для белорусского рынка, делаются исключительно в...
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