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Рыбакам запретят ловить налима обыкновенного с 25 декабря

22.12.2020 13:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Ловить налима рыбакам запретят в Беларуси с 25 декабря, об этом сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

© CC0 / Pixabay / kreatiffworld
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"Запрет будет действовать в целях сохранения рыбных ресурсов и создания благоприятных условий для воспроизводства рыбы", – отметили в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

Рыбакам, которые все же захотят выловить налима, грозит административная ответственность в виде штрафа до 50 базовых величин (сейчас базовая величина составляет 27 рублей). В случае если будут добыты более трех особей этого вида – уголовная ответственность.

Также за каждую пойманную рыбу в период нереста придется выплатить 27 базовых величин в качестве возмещения причиненного природе вреда.

Продлятся ограничения до 28 февраля.

Налим водится в реках и озерах с чистой и холодной водой. В декабре, когда водоемы замерзают, рыба начинает массово двигаться на нерест.

До 31 марта также запрещен вылов европейского сома. Нарушителям придется выложить 12 базовых величин за каждую особь.

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Теги: Минск
 
 
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Запрет на лов этого вида рыбы будет действовать до конца февраля, за его нарушение грозит большой штраф и даже уголовная ответственность.
 
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