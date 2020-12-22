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Рыбакам запретят ловить налима обыкновенного с 25 декабря
22.12.2020 13:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек – Sputnik. Ловить налима рыбакам запретят в Беларуси с 25 декабря, об этом
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"Запрет будет действовать в целях сохранения рыбных ресурсов и создания благоприятных условий для воспроизводства рыбы", – отметили в Белорусском обществе охотников и рыболовов.
Рыбакам, которые все же захотят выловить налима, грозит административная ответственность в виде штрафа до 50 базовых величин (сейчас базовая величина составляет 27 рублей). В случае если будут добыты более трех особей этого вида – уголовная ответственность.
Также за каждую пойманную рыбу в период нереста придется выплатить 27 базовых величин в качестве возмещения причиненного природе вреда.
Продлятся ограничения до 28 февраля.
Налим водится в реках и озерах с чистой и холодной водой. В декабре, когда водоемы замерзают, рыба начинает массово двигаться на нерест.
До 31 марта также запрещен вылов европейского сома. Нарушителям придется выложить 12 базовых величин за каждую особь.
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Запрет на лов этого вида рыбы будет действовать до конца февраля, за его нарушение грозит большой штраф и даже уголовная ответственность.
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