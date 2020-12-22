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Какими будут санкции США? Коктыш о перспективах Акта о демократии в Беларуси
22.12.2020 13:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Верхняя палата Конгресса США накануне
Каковы перспективы этого документа, и какие меры в отношении Беларуси в итоге могут быть приняты американскими властями, на радио Sputnik рассуждения российского политического эксперта, доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыша.
"Пока это лишь законопроект и не факт, что он дойдет до подписания в таком виде. В декларации содержится непризнание выборов и непризнание Лукашенко президентом, а несколько дней назад Сенат утвердил Джулию Фишер послом США в Беларуси. Все сенаторы не дети, они понимают, что вручение послом агремана главе государства является процедурой признания его де-юре и де-факто. Скорее всего, Сенат внесет в этот законопроект поправки, и санкции превратятся в визовые ограничения для некоторого количества людей, но не более того", ― считает собеседник Sputnik.
Напомним, в отношении Беларуси ранее были приняты три пакета санкций Евросоюза, последний их них был опубликован на минувшей неделе ―
Комментарий известного российского политического эксперта Кирилла Коктыша слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Американский Сенат в итоге примет ряд поправок в санкционный законопроект по Беларуси и все закончится лишь визовыми ограничениями для некоторых лиц, считает...
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