Какими будут санкции США? Коктыш о перспективах Акта о демократии в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Еще будут поправки: Коктыш о перспективах американского Акта о демократии в Беларуси

Верхняя палата Конгресса США накануне одобрила законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси" (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act), который предполагает возможность введения санкций не только против чиновников из Беларуси, но также представителей Союзного государства, и граждан РФ, об этом сообщил пресс-секретарь автора документа, конгрессмена-республиканца Кристофера Смита Джефф Сэгнил.

Каковы перспективы этого документа, и какие меры в отношении Беларуси в итоге могут быть приняты американскими властями, на радио Sputnik рассуждения российского политического эксперта, доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыша.

"Пока это лишь законопроект и не факт, что он дойдет до подписания в таком виде. В декларации содержится непризнание выборов и непризнание Лукашенко президентом, а несколько дней назад Сенат утвердил Джулию Фишер послом США в Беларуси. Все сенаторы не дети, они понимают, что вручение послом агремана главе государства является процедурой признания его де-юре и де-факто. Скорее всего, Сенат внесет в этот законопроект поправки, и санкции превратятся в визовые ограничения для некоторого количества людей, но не более того", ― считает собеседник Sputnik.

Напомним, в отношении Беларуси ранее были приняты три пакета санкций Евросоюза, последний их них был опубликован на минувшей неделе ― 17 декабря . В "черные списки" включены в общей сложности 84 персоны, в том числе и лично Александр Лукашенко, и 7 юридических лиц. Беларусь уже вводила зеркальные санкции против ЕС и Канады, однако белорусский МИД объявил о подготовке нового "чувствительного ответа" в отношении ЕС.

Комментарий известного российского политического эксперта Кирилла Коктыша слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

Пономарева: с новыми санкциями ЕС связка РФ и Беларуси обретает особый смысл

Сигнал Лукашенко или оппозиции? Аналитик о назначении посла США в Беларуси

в Беларуси Гаспарян оценил интригу: как США изменят отношение к Минску после выборов