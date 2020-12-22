ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бюджет-2021 не предусматривает масштабных закупок в интересах обороны

22.12.2020 13:05 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Бюджет Беларуси 2021 в части финансирования национальной обороны оказался ниже ожиданий и предполагает сокращение расходов на вооружения. Это означает, что руководство страны считает внешние угрозы менее важными, чем внутренние.

«18 декабря были опубликованы некоторые сведения о показателях бюджета Беларуси на 2021 год. Рост расходов на национальную оборону и правоохранительную деятельность составит порядка 12% в беларуских рублях в сравнении с расходами, утверждёнными на 2020 год. Между тем, уровень инфляции за текущий год может превысить 7%, девальвация беларуского рубля уже составляет порядка 16%», – сообщается на Belarus Security Blog.

Там обращают внимание, что ранее была обнародована информация о том, что бюджет-2021 предусматривает рост расходов на национальную оборону сразу на 31%. Что можно было увязать с масштабными (по белорусским меркам) закупкам вооружений. В первую очередь – российской авиатехники. Которая оплачивается долларами США.

«В целом запланированные расходы позволят поддерживать функционирование на текущем уровне правоохранительной системы. Которая в относительно малой степени зависит от дорогостоящего импорта», - пишут эксперты.

Однако, считают они, проект бюджета Беларуси на 2021 год не предусматривает серьезного финансового задела для инвестиций в перевооружение армии. В 2020 году расходы на национальную оборону в долларовом исчислении существенно снизятся. Это уже поставило на паузу планы военного ведомства по закупке очередной четверки истребителей Су-30СМ.

«В наступающем году возможности по закупке новой техники при оптимистическом развитии ситуации сохранятся на уровне текущего года. И будут заметно меньше уровня 2019 года, когда была закуплена первая партия Су-30СМ», - отмечают эксперты Belarus Security Blog.

При этом, пишут они, власти не демонстрируют оптимизма по поводу способности улучшить экономическую ситуацию в наступающем году, а даже текущий уровень расходов будет обеспечен за счет заметного роста налоговой нагрузки.

«С учетом политической ситуации, если белорусскому режиму и удастся изыскать дополнительные средства для финансирования силового блока, то они в первую очередь будут направляться на рост оплаты персонала с целью обеспечить его лояльность и приемлемый уровень укомплектованности кадрами. А не на импорт дорогостоящей и не имеющей критического значения техники», - резюмируют аналитики.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бюджет Беларуси 2021 в части финансирования национальной обороны оказался ниже ожиданий и предполагает сокращение расходов на вооружения. Это означает, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рыбакам запретят ловить налима обыкновенного с 25 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика