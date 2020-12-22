Бюджет-2021 не предусматривает масштабных закупок в интересах обороны

Источник материала: Ежедневник

Бюджет Беларуси 2021 в части финансирования национальной обороны оказался ниже ожиданий и предполагает сокращение расходов на вооружения. Это означает, что руководство страны считает внешние угрозы менее важными, чем внутренние.

«18 декабря были опубликованы некоторые сведения о показателях бюджета Беларуси на 2021 год. Рост расходов на национальную оборону и правоохранительную деятельность составит порядка 12% в беларуских рублях в сравнении с расходами, утверждёнными на 2020 год. Между тем, уровень инфляции за текущий год может превысить 7%, девальвация беларуского рубля уже составляет порядка 16%», – сообщается на Belarus Security Blog .

Там обращают внимание, что ранее была обнародована информация о том, что бюджет-2021 предусматривает рост расходов на национальную оборону сразу на 31%. Что можно было увязать с масштабными (по белорусским меркам) закупкам вооружений. В первую очередь – российской авиатехники. Которая оплачивается долларами США.

«В целом запланированные расходы позволят поддерживать функционирование на текущем уровне правоохранительной системы. Которая в относительно малой степени зависит от дорогостоящего импорта», - пишут эксперты.

Однако, считают они, проект бюджета Беларуси на 2021 год не предусматривает серьезного финансового задела для инвестиций в перевооружение армии. В 2020 году расходы на национальную оборону в долларовом исчислении существенно снизятся. Это уже поставило на паузу планы военного ведомства по закупке очередной четверки истребителей Су-30СМ.

«В наступающем году возможности по закупке новой техники при оптимистическом развитии ситуации сохранятся на уровне текущего года. И будут заметно меньше уровня 2019 года, когда была закуплена первая партия Су-30СМ», - отмечают эксперты Belarus Security Blog.

При этом, пишут они, власти не демонстрируют оптимизма по поводу способности улучшить экономическую ситуацию в наступающем году, а даже текущий уровень расходов будет обеспечен за счет заметного роста налоговой нагрузки.

«С учетом политической ситуации, если белорусскому режиму и удастся изыскать дополнительные средства для финансирования силового блока, то они в первую очередь будут направляться на рост оплаты персонала с целью обеспечить его лояльность и приемлемый уровень укомплектованности кадрами. А не на импорт дорогостоящей и не имеющей критического значения техники», - резюмируют аналитики.