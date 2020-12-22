Источник материала: UDF





пишет

«Вопрос об изменении и дополнении Конституции рассматривается палатами парламента по инициативе президента или не менее 150 000 граждан, которые обладают избирательным правом».

То есть правовые манипуляции с принятием ВНС новой Конституции с юридической точки зрения будут являться конституционным переворотом.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси может произойти конституционный переворот Понятно, почему власти опасаются референдума.

Согласно комментарию министра финансов Беларуси, в бюджете следующего года заложены деньги на местные выборы. А вот насчет проведения референдума по новой Конституции упоминаний нет.Из этого можно сделать вывод, что власти решили провести так называемую «конституционную реформу» с грубым нарушением процедуры.Понятно, почему власти опасаются референдума. Последние президентские выборы вызвали революцию. Любая новая избирательная кампания в стране приведет к новому народному взрыву. Возможно, власти надеются, что со временем ситуация в стране успокоится, и тогда можно будет в конце 2021 года тихо провести местные выборы. Мол, кому в Беларуси интересны эти местные советы. А вот Конституция - другое дело, референдум по ней политически опасен.Но дело в том, что с правовой точки зрения без референдума обойтись невозможно. В статьй 140-й действующей Конституции записано, что разделы I, II, IV, VIII «могут быть изменены только путем референдума». А в главе IV речь идет о полномочиях органов управления (президента, парламента, правительства). То есть как раз то, что планируется изменить. Таким образом, принятие поправок в Конституцию без референдума является грубым нарушением действующего Основного Закона.Еще большим правовым абсурдом станет принятие Конституции Всебелорусским народным собранием (ВНС). Статья 138 действующей Конституции гласит:Все. Там нет упоминания об ВНС.Не меньшим правовым абсурдом стало бы предоставление конституционного статуса ВНС самим этим собранием. То есть никем не избранное ВНС объявит себя высшим органов власти, и на этом основании примет новую Конституцию. Это юридический нонсенсЕсли жетак хочется легализовать статус ВНС, то с юридической точки зрения к реализации этого плана нужно двигаться легально. Это не может быть сделано решением Национального собрания или указом президента. Такое решение может быть принято только на референдуме (см. Статью 140).Конечно, что на право, закон, Конституцию белорусские власти давно не обращают особого внимания. Тем не менее, даже на фоне правового произвола, царящего в Беларуси, реализация плана, на который намекнул Лукашенко, станет настоящим вызовом гражданскому сообществу. Это просто подольет масла в огонь народного возмущения...