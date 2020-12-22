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На его деятельность обратил внимание Лукашенко. 7 фактов о блогере Лосике, объявившем голодовку
Источник материала: UDF
Фото: соцсети
Политзаключенный Игорь Лосик с помощью манифеста объяснил, почему он 15 декабря объявил голодовку.
«Я отдаю себе отчет в том, что могу заиметь серьезные проблемы со здоровьем или даже умереть. Ради справедливости, ради возможности снова обнять свою дочь я готов идти до конца», – написал Игорь Лосик.
Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст.342 УК) и в приготовлении к участию в массовых беспорядках (ст.293 УК).
«Как это возможно, если до моего задержания ни о каких «массовых беспорядках» вообще речи не шло? Как это возможно, если в это время вообще не было известно, чем закончится регистрация кандидатов в президенты? Да и за всю жизнь я ни разу не участвовал ни в одном «несанкционированном» массовом мероприятии, а уж тем более массовых беспорядках. Какие массовые беспорядки с годовалой дочерью на руках?», – написал Игорь Лосик.
Блогер не так широко известен, как некоторые другие политзаключенные. Но для власти он представлял не меньшую угрозу, чем они.
Фото: соцсети
Автор идеи молчаливых акций протеста
Игорю Лосику 28 лет, он родился и живет с семьей в Барановичах. По образованию – преподаватель иностранных языков. Но еще на первом курсе университета из-за деятельности в соцсетях попал в поле зрения КГБ.
«В 2011 году, когда все катилось в тартарары, Дианов создал движение «Революция через социальные сети» и попросил всех участников придумать, как без крови бороться с властями. Я тогда сделал предложение: а что, если мирно собираться на главной площади города каждую среду? Дианову идея понравилась, он сделал меня администратором паблика, и мы начали раскручивать замысел», – рассказывал Лосик.
В то время акции протеста называли молчаливыми или вечерами аплодисментов. Но несмотря на то, что люди не выкрикивали никаких лозунгов, милиция со временем стала жестко задерживать участников акций. И протест на этом закончился.
А к Лосику с предупреждением за детельность во «Вконтакте» пришли сотрудники КГБ: но они не знали, что он был автором идеи молчаливых акций.
Из-за событий в Украине решил заняться контрпропагандой
Поначалу Лосик вел паблики во «Вконтакте», а затем завел твиттер-аккаунт belamova. В 2014 году, когда произошел военный конфликт между Россией и Украиной, блогер осознал необходимость в новой миссии.
«Я смотрел российские каналы и офигевал просто. Тогда понял, что у нас должна быть своя контрпропаганда, либо потеряем мозги молодежи. Начал опровергать российскую ложь», – рассказывал Лосик.
Создал самый крупный в Беларуси телеграм-канал про политику
В 2015 году в Twitter Лосика читало более 90 тысяч человек. Когда он перешел в Telegram, его аудитория выросла еще более.
К 2020 году канал «Беларусь головного мозга» постоянно публиковал видео, фото и мемы по актуальным событиям в стране. Лосик называл его «самым крупным в Беларуси телеграм-каналом про политику».
На момент его задержания на канал были подписаны около 170 тысяч человек. Сейчас – уже более 360 тысяч.
На деятельность Лосика обратил внимание Лукашенко
Канал «Беларусь головного мозга» подробно освещал президентскую кампанию 2020 года. Там также публиковался анонимный флешмоб, в котором участники выкладывали надписи «ЯМЫ 97%» и «3%» вместе с удостоверениями силовых структур.
25 июня Александр Лукашенко заявил о фейке насчет удостоверения Службы безопасности президента.
«Говорят, удостоверение Службы безопасности. Кто-то уходил и удостоверение с собой забрал, сейчас печатает, что он против власти. Это невероятно, чтобы, увольняясь из Службы безопасности, человек хоть на час оставил у себя удостоверение. Он сначала сдает оружие, удостоверение, потом получает обходной лист и прочее. Люди, особенно молодежь, которые там сидят, этого же не понимают. И они смотрят: даже в Службе безопасности против президента. Вот такие фейки, и мы с этим должны жить», – сказал Лукашенко.
В тот же день Игорь Лосик был задержан в Барановичах.
О Лосике высказался Макей
На следующий день 26 июня о блогере высказался министр иностранных дел, комментируя лишение аккредитации журналистов «Радыё Свабода».
«Любой гражданин в Беларуси, независимо от занимаемой должности и места работы, должен соблюдать соответствующие нормы нашего законодательства. Я понимаю, что фамилия, которая была названа, я понимаю, что в очередной раз буду включен в список врагов прогрессивного человечества, но я хочу высказать свою точку зрения. Лосик, насколько мне известно, действительно вел какой-то там телеграм-канал», — сказал Владимир Макей.
На уточнение, что Лосик является внештатным консультантом «Радыё Свабода», а не аккредитованным журналистом, министр ответил, что раз он имеет отношение к «Свабодзе», то должен соблюдать правила.
Супруга заявляла, что блогеру «сознательно создают нечеловеческие условия»
В сентябре супруга блогера Дарья сказала, что ему «сознательно создают нечеловеческие условия»: переводят из камеры в камеру, лишают писем и прессы, подсадили сокамерника с педикулезом, держат в расположенной в полуподвальном помещении малюсенькой камере, где нельзя сделать даже пару шагов.
Фото: соцсети
С тех пор ситуация изменилась в лучшую сторону: например, к Лосику доходят письма и пресса.
Лишь однажды написал, что появилось желание уехать из Беларуси
Лосик живет с супругой и малолетней дочерью в родных Барановичах. Лишь однажды он написал, что у него появилось желание уехать из страны. Произошло это в 2018 году, когда по инициативе Лукашенко в Беларуси отмечали 100-летие ВЛКСМ.
Блогера поразило, с какими лицами студенты-члены БРСМ пели вместе с Лукашенко во Дворце Независимости песню «Жили бы страна родная, и нет других забот»: в тот же день в Куропатах проводилась «Ночь расстрелянных поэтов».
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Блогер не так широко известен, как некоторые другие политзаключенные.
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