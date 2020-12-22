Как выглядят и сколько стоят самые дорогие «однушки» в регионах

Источник материала: Tut.by

Как известно, в регионах цены на жилье по сравнению со столицей отличаются в разы. А как в областных центрах с дизайном интерьера? Посмотрели, как выглядят самые дорогие «однушки» в регионах и сколько они стоят.

Могилев, 67 тысяч долларов

Самая дорогая однокомнатная квартира в Могилеве расположена в 22-этажном каркасно-блочном доме 2012 года постройки, капремонт делали в 2016 году. Квартира представляет собой студию общей площадью 46,1 «квадрата». Высота потолков здесь 2,71 м, санузел — раздельный, лоджия — с панорамным остеклением.

В объявлении сказано, что это «элитный дом в самом экологически чистом районе». Квартира продается со всей мебелью.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Гродно, 55 тысяч долларов

Эта «однушка» в Гродно находится в 9-этажном панельном доме 2018 года постройки, в тихом центре города. Общая площадь квартиры — 40,6 кв. м, кухни — 8,4 кв.м. Санузел — раздельный, лоджия — застекленная. Есть гардеробная.

В квартире сделан современный ремонт. Еще один бонус — «для ценителей шикарных закатов и невероятных горизонтов, важным местом в квартире станет панорамный балкон с видом на Гродно. Все известные достопримечательности города у вас, как на ладони».

Квартира продается со всей мебелью, техникой и предметами интерьера.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Витебск, 52 тысячи долларов

Квартира расположена в 16-этажном монолитном доме. Общая площадь — 56,9 кв. м, кухни — 11,2 кв.м. Санузел — раздельный, балкон — застекленный.

В объявлении эта «однушка» рекламируется как «комфортная благоустроенная квартира с шикарным видом на город; с современной отделкой, встроенной мебелью».



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Брест, 49 тысяч долларов

Самая дорогая «однушка» в Бресте находится в 18-этажном монолитном доме 2017 года постройки, в центре города. Высота потолков здесь 2,55 м, санузел — совмещенный. Есть застекленный балкон, гардеробная комната, подвал, где, к примеру, можно хранить велосипеды.

Общая площадь квартиры — 40 кв. м, кухни — 9,2 кв.м. Здесь сделан современный ремонт. Установлены «теплые» полы, есть кондиционер.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Гомель, 45 тысяч долларов

Эта квартира расположена в 18-этажном монолитном доме 2009 года постройки, практически в центре города. Общая площадь «однушки» — 48,7 кв. м, кухни — 17,3 кв.м. Планировка — свободная, высота потолков — 2,54 м, санузел — совмещенный. Есть застекленный балкон.

Ремонт в квартире делали в 2014 году. Покупателю встроенная мебель и, частично, бытовая техника.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by