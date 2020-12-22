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Reuters: Apple выпустит свой первый электромобиль в 2024 году. Он получит «революционную» батарею

22.12.2020 13:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Apple планирует запустить массовое производство своего первого автомобиля в 2024 году. Машина будет работать на электричестве, получит самоуправление и «прорывную» технологию батарей. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на Reuters. Те в свою очередь ссылаются на источники, знакомые с планами компании.


Фото: Reuters

По данным собеседников издания, с 2014 года проект под кодовым названием «титан» буксовал. Однако потом Apple отказалась от фокуса только на программном обеспечении и сменила команду — руководить разработкой машины назначили ветерана компании Дага Филда, который в первый же год уволил 190 человек.

После этого компания все же достигла прогресса и теперь дошла до стадии работы над потребительской версией своего автомобиля. В отличие от других игроков рынка, Apple не ставит своей целью добиться самого автономного управления, вместо этого стратегия компании заключается в новой системе батарей.

По задумке инженеров, это «радикально» снизит стоимость зарядки аккумулятора и увеличит дальность хода машины. «Это как впервые увидеть iPhone», — пояснил сотрудник Apple. Компания хочет применить «одноэлементную» конструкцию, которая позволит увеличить отдельные ячейки батареи и освободить место за счет избавления от лишних элементов.

Технология самоуправления Apple будет полагаться на LiDAR-сенсоры, которые позволяют строить объемную карту окружения около машины. Компания уже обращалась к различным производителям в поисках готового решения, но в итоге решила создать свой.

Пока неясно, как Apple собралась производить свой автомобиль — вероятно, отдельные детали для него будут делать разные производители по контракту. Собеседники издания также не отрицают, что компания может встроить датчики и ПО в уже готовую машину от известного автопроизводителя.

Ниже — цены популярных смартфонов Apple:

 
 
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Компания долго работала над технологией и наконец дошла до потребительской версии своей машины.
 
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