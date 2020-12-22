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Шайю Лабафа сняли с номинации на «Оскар» из-за обвинений в насилии

22.12.2020 13:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стриминговый сервис Netflix передумал выдвигать Лабафа на предстоящую премию «Оскар». Имя актера убрали из списка создателей и описания венгерско-американо-канадской картины режиссера Корнеля Мундруцо «Фрагменты женщины», которая претендует на ряд различных премий. Так, партнер Шайи по фильму Ванесса Кирби поборется за звание лучшей актрисы, а он сам не будет представлен ни в одной из номинаций, пишет spletnik.


Фото: John Bauld, wikimedia

Причиной такого решения Netflix стали недавние громкие обвинения, выдвинутые против Лабафа его бывшей возлюбленной FKA Twigs. На прошлой неделе 32-летняя певица, чье настоящее имя Талия Барнетт, публично рассказала о сексуальном, физическом и эмоциональном насилии со стороны экс-бойфренда и подала на него в суд.

Девушка утверждает, что во время их романа Шайа намеренно заразил ее венерическим заболеванием. Однако и это не самое страшное: по словам певицы, Лабаф постоянно требовал от нее проявлять к нему нежность и внимание определенное количество раз в день, настаивал, чтобы она спала с ним обнаженной, а как-то даже пригрозил разбить на ходу машину, в которой они находились вместе, в случае если не услышит от Талии признания в любви. FKA Twigs также рассказала, что Лабаф всегда держал заряженный пистолет возле их кровати, из-за чего она боялась стать его невинной жертвой.

После своего громкого заявления об отношениях с актером Талия заручилась поддержкой. На ее сторону встала экс-возлюбленная Лабафа, стилист Кэролин Фо, которая заявила, что он избивал ее до кровоподтеков, а также певица Sia (она тоже некоторое время встречалась с Шайей): по ее словам, Лабаф обманом втянул ее в отношения и сделал соучастницей измены, сказав, что в тот момент был одинок.

Наличие психологических проблем у Шайи Лабафа подтвердила и режиссер фильма «Милый мальчик», в котором снимался актер. Альма Харель заявила, что причина такого поведения Лабафа — его детские травмы.

 
 
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Последние дни 34-летний Шайа Лабаф буквально не сходит со страниц прессы.
 
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