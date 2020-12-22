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Власти Беларуси оштрафовали 81 летнюю пенсионерку на 270 рублей

22.12.2020 13:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Суд Центрального района оштрафовал Софию Минько 1939 года рождения на базовых величин или 270 рублей за участие в марше пенсионеров 7 декабря.

Сама 81 летняя гражданка Беларуси утверждает, что шла одна с БЧБ флагом на остановку автобуса.

На вопрос судьи Дмитрия Карсюка, зачем ей был нужен флаг, София Минько ответила, что «…это родной флаг. Это мой личный протест против произвола».

Этот же судья добавил 15 суток к уже имеющемуся сроку административного наказания Ольги Хижинковой, а также признал виновным и осудил по статье 23.34 папу 9-месячного ребенка, гулявшего с коляской по скверу в микрорайоне Минска «Лебяжий».

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Центрального района оштрафовал Софию Минько 1939 года рождения на базовых величин или 270 рублей за участие в марше пенсионеров 7 декабря.
 
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